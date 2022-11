Reggio Emilia, agricoltore muore schiacciato da una rotoballa Un imprenditore agricolo è morto dopo essere stato schiacciato da una rotoballa. È accaduto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

A cura di Davide Falcioni

Un altro gravissimo incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 13.30 di oggi, 17 novembre, a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. I Carabinieri della tenenza locale, insieme al personale della medicina del lavoro della ASL di Reggio Emilia, sono intervenuti nella frazione di Rondinara dove si era verificato un infortunio, in conseguenza del quale ha perso la vita un imprenditore agricolo di 69 anni.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dai militari e dal personale del medicina del lavoro, l’imprenditore è rimasto schiacciato da una rotoballa di fieno impilata e caduta, per cause all’esatto vaglio, mentre l’uomo si trovava su di una scala. Il malcapitato è morto a seguito dei gravi politraumi da schiacciamento.

Un operaio morto in Toscana

Poco prima di quello a Scandiano un altro incidente si è verificato a Montecatini Val di Cecina (Pisa), dove un operaio è deceduto in seguito a una caduta da una scala.

È accaduto intorno alle 13. Sul posto è arrivato subito il 118 con un'ambulanza da Cecina (Livorno), un'altra da Saline di Volterra (Pisa), e l'elicottero Pegaso, insieme ai carabinieri. Tuttavia, medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del lavoratore, di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Di lui si sa che è un uomo di origini albanesi che era al lavoro sulla scalinata di una tenuta settecentesca di Ponteginori, da anni sede di un albergo di lusso. "Un’ennesima tragedia sul lavoro colpisce la Toscana. In attesa che le autorità competenti facciano chiarezza, esprimo profondo cordoglio per la morte del lavoratore avvenuta a Montecatini Val Di Cecina. Il pensiero va ai familiari e ai colleghi ai quali vanno le mie più sentite condoglianze e quelle del Movimento 5 stelle toscano".

A dirlo Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana. "La nostra Regione è tra quelle che vede il fenomeno tristemente in aumento – aggiunge Galletti – segnale che le politiche regionali non sono sufficientemente incisive nell’invertire la tendenza e che dovrebbe richiamare anche lo Stato ad intervenire con maggior incisività stanziando maggiori risorse per fermare questo tragico bollettino".