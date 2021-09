Reggio Calabria, auto si ribalta a causa della pioggia: morta sul colpo donna di 54 anni Una donna di 54 anni è morta questa mattina a Reggio Calabria lungo la strada che collega la tangenziale al centro storico. L’automobilista potrebbe aver perso il controllo della vettura a causa della strada resa viscida dalla pioggia: per lei non c’è stato niente da fare.

A cura di Davide Falcioni

Tragico incidente stradale questa mattina a Reggio Calabria, dove una donna di 54 anni è morta alle "Bretelle", la strada lungo l’argine del torrente Calopinace che collega la tangenziale del capoluogo con il centro storico. L’automobilista, R.C., originaria di Roccaforte del Greco, ha perso il controllo della sua auto che ha finito la corsa ribaltandosi sulla carreggiata.

Per la donna non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla eseguiti dai soccorritori del 118. Probabilmente l’asfalto viscido per la pioggia ha contribuito alla dinamica dell’incidente. Lunghe code di auto si sono formate sulle rampe di uscita della tangenziale, dove come ogni giorno il traffico era intenso. Sul posto le forze dell’ordine (Polizia, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e soccorritori del 118) che hanno ristretto la carreggiata per consentire la viabilità e per eseguire i rilievi del caso. Dai primi rilievi effettuati prevarrebbe l'ipotesi di un incidente autonomo. Saranno comunque le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il tracciato a rivelare l'esatta dinamica dell'incidente.