Ravenna, abusi su almeno 3 pazienti della clinica psichiatrica: infermiere 31enne in carcere Un ex infermiere di 31 anni è stato messo agli arresti in carcere con l'accusa di aver abusato di 3 pazienti della clinica psichiatrica di Ravenna nella quale lavorava. Secondo quanto reso noto, le vittime ancora da accertare potrebbero essere almeno 5.

Un infermiere di 31 anni, all'epoca dei fatti dipendente di una clinica psichiatrica di Ravenna, è finito in carcere con l'accusa di abusi nei confronti di 3 pazienti poco più che 20enni. La storia è stata riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino, secondo il quale la clinica psichiatrica in questione era accreditata con il servizio sanitario nazionale. L'uomo è stato raggiungo nei giorni scorsi da un'ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta del pm Stefano Stargiotti.

Secondo le forze dell'ordine, gli abusi si sarebbero verificati tra il novembre del 2022 e il gennaio del 2023. Una delle tre vittime aveva fatto partire le indagini raccontando cosa le era accaduto e secondo quanto finora noto, i casi di violenza nella struttura potrebbero allargarsi a cinque. La struttura aveva deciso di sospendere l'infermiere in via disciplinare e a sua volta, il 31enne aveva deciso di dimettersi.

Il caso era giunto sui tavoli della magistratura tempo dopo gli abusi, ovvero quando la prima vittima aveva raccontato cosa accaduto. Erano poi emersi gli ulteriori due casi che hanno aperto all' infermiere le porte del carcere. Stando ai racconti delle vittime, gli abusi da parte del 31enne si verificavano di notte, quando nei corridoi non vi era nessuno in grado di captare situazioni sospette. La struttura ha aperto un procedimento disciplinare e il dipendente ha deciso subito dopo di dimettersi. Il 31enne ha inoltre iniziato un percorso terapeutico. Quando, in settimana, i militari della Stazione di Riolo Terme gli hanno notificato la misura cautelare in carcere, era da circa un anno che andava avanti con la terapia da uno psicologo.

Secondo le informazioni finora disponibili sul caso verificatosi nella struttura del Servizio Sanitario Nazionale, le vittime degli abusi potrebbero essere almeno cinque, più di quelle che finora hanno denunciato i fatti.