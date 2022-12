Ragazzo di 18 anni confessa su TikTok “Non ho amici” e riceve quasi mille inviti a uscire Potes, cantante barese di 18 anni: “”Un giorno a settimana in cui esco, decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice ‘posso venire io così non esci da solo’ è un altro tipo di dolore”.

A cura di Davide Falcioni

"Un giorno a settimana in cui esco, decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice ‘posso venire io così non esci da solo’ è un altro tipo di dolore", ha scritto sul suo account Tik Tok Potes, cantante barese di 18 anni. Poche parole presto diventate virali, una richiesta velata d'aiuto che in poche ore ha raccolto altre emozioni simili, insieme a inviti a uscire insieme.

In un mondo che vuole ragazzi e ragazze perennemente performanti Potes, 18 anni, ha avuto un coraggio raro anche tra gli adulti nell'ammettere di sentirsi solo, proprio su quei social network dove spesso i più giovani nascondono le loro fragilità per mostrarsi sempre "forti" ed efficienti. La sua confessione però non è caduta nel vuoto, al contrario ha superato le 300mila visualizzazioni, 26mila "mi piace" e oltre 900 commenti da ogni parte d'Italia.

Alcuni hanno scritto che "siamo tutti soli" e che "uscire con la mamma è bellissimo". Ma in molti si dicono pronti a uscire con lui, "un ragazzo dolcissimo". E così Potes è tornato a sorridere, accettando l'offerta e pubblicando un altro video in cui indossa una maglia all'ultima moda, pronto per trascorrere una serata fuori.

Anche questo video è accompagnato da un messaggio, questa volta positivo: "Ho notato che siamo tutti troppo soli – ha scritto – quindi ragazzi di Bari e dintorni scrivetemi su Instagram, così il prima possibile usciamo insieme: siamo una famiglia". La rete in questa occasione è servita a fare gruppo per aiutarsi gli uni con gli altri, condividendo i propri sentimenti.

"Perché siamo tutti così soli?", ha commentato una ragazza sul profilo di Potes. "Idem, anche io sola", ha aggiunto un'altra giovane proponendo di andare insieme a Bari. "Io ci sono, da Molfetta", "Anche io, per chiunque voglia uscire a Bari", hanno replicato altri ragazzi.