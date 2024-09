video suggerito

Ragazzino 12enne scavalca recinzione ma rimane infilzato, pompieri la tagliano per portarlo in ospedale Il terribile incidente a Cavallino, in provincia di Lecce. Il dodicenne avrebbe cercato di scavalcare la recinzione di un noto parco ma è rimasto infilzato col braccio destro in una delle lance appuntite dell'inferriata.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito in maniera seria dopo essere rimasto letteralmente infilzato nello spuntone di una ringhiera mentre tentava di scavalcare la recinzione di ferro di un parco nel Salento. Per poterlo liberare e affidarlo alle cure dei medici, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare l'inferriata che lo circondava. Il terribile incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di mercoledì a Cavallino, in provincia di Lecce.

Secondo quanto ricostruito finora, erano da poco passate le 18 quando, per motivi da chiarire, il ragazzino ha cercato di scavalcare i cancelli di un noto parco sulla strada che collega Cavallino a Lizzanello, "Casina Vernazza". Qualcosa però è andato storto. Il dodicenne probabilmente è scivolato ed è rimasto infilzato col braccio destro in una delle lance appuntite che compongono la struttura metallica della recinzione che circonda il parco.

Immediato è scattato l’allarme e la chiamata dai servizi di emergenza da parte di altri presenti. Sul posto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 in ambulanza che hanno cercato di prestare i primi soccorsi medici al minore. Il ragazzino però era incastrato nell'inferriata ed era impossibile spostarlo. Solo l'intervento dei pompieri si è rivelato decisivo. Dopo aver messo in sicurezza il ragazzino, sempre assistito dagli operatori sanitari, i vigili del fuoco hanno tagliato un pezzo della recinzione per liberarlo.

Solo così è stato possibile caricare il minore sull'ambulanza e trasportarlo in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Nell'ospedale salentino i medici infine hanno sottoposto il dodicenne a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione del pezzo della lancia di ferro rimasto ancora nell'arto. Il ragazzino fortunatamente non è in gravi condizioni ma ovviamente rimane ricoverato per le cure necessarie.