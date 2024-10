video suggerito

Ragazzina 12enne attirata dall'amico e violentata da gruppo di adolescenti: 3 indagati a Lecce Secondo quanto ricostruito dalla dodicenne, lei pensava a un appuntamento romantico col più grande dei tre minori che però l'ha portata in un luogo molto periferico dove ha trovato alche gli altri. L'accusa per i tre adolescenti di violenza sessuale aggravata e rapina impropria.

A cura di Antonio Palma

Tre ragazzini tra 14 e 16 anni sono indagati per una presunta violenza sessuale ai danni di un ragazzina di soli 12 anni che sarebbe avvenuta venerdì scorso nel basso Salento, nella zona tra Ruffano e Taurisano, in provincia di Lecce. A raccontare la violenza è stata la stessa 12enne che sarebbe stata attirata in trappola da un amico e condotta in un luogo appartato in località "Mucorone" dove però avrebbe trovato anche gli altri due adolescenti e quindi costretta a subire atti sessuali.

La 12enne sarebbe stata anche rapinata e costretta a dare tutti i soldi che aveva con sé prima di riuscire a divincolarsi dalla presa dei tre e a fuggire via. Come ricostruisce il Corriere del Mezzogiorno, la ragazzina, tornata a casa sotto shock per quanto accaduto, si è confessata prima con una cugina e poi coi genitori e quindi accompagnata in ospedale per gli accertamenti medici. Quindi la segnalazione e subito dopo la denuncia formale alle forze dell'ordine che hanno immediatamente avviato le indagini del caso per ricostruire i fatti.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo di indagine con l’accusa di violenza sessuale aggravata e hanno subito individuato i tre ragazzini, tutti residenti in zona. Sequestrati subito i loro cellulari alla ricerca di prove e indizi che possano confermare il racconto della dodicenne. Vista l'età dei soggetti coinvolti, le indagini sono ora nelle mani della Procura della Repubblica dei minori di Lecce, che procede anche per il reato di rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito dalla dodicenne, lei pensava a un appuntamento romantico col più grande dei tre che però l'ha portata in un luogo molto periferico dove ha trovato alche gli altri due, entrambi 14enni e amici del primo. Quindi sarebbe stata aggredita sessualmente. In particolare proprio questi ultimi due sarebbero stati gli autori materiali delle violenze mentre l'altro avrebbe assistito alla scena prima che la ragazza si divincolasse per scappare chiedendo aiuto.