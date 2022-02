Quattro regioni italiane ancora a rischio alto Covid per Iss: quali sono Sono 4 le regioni italiane a rischio alto Covid secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Tre di queste sono state classificate a rischio alto per incompletezza dei dati forniti. Ecco quali sono.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, cala a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt. Il dato, dunque, si attesta sotto la soglia di allerta dell'unità. Diminuisce anche il valore dell'incidenza di cassi di Covid-19: questa settimana il dato è pari a 962 casi per 100mila abitanti. Si osserva anche una costante, anche se lenta, diminuzione della pressione sugli ospedali in Italia: il tasso di occupazione in terapia intensiva secondo l'Iss è pari al 13,4% contro il 14,8% registrato il 3 febbraio scorso. In area medica il tasso di occupazione è al 26,5% (dato del 10 febbraio) contro il 29,5% del 3 febbraio. Nonostante il quadro in miglioramento, Abruzzo, Calabria, Liguria e Sicilia sono ad alto rischio Covid

Le quattro regioni a rischio alto

Secondo il monitoraggio, quattro Regioni- Province Autonome sono classificate ad alto rischio Covid a causa "dell'impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati". Le Regioni ad alto rischio sono Abruzzo, Calabria, Liguria e Sicilia. Una Regione (la Sardegna) è a rischio moderato, mentre le altre sono tutte a Basso rischio.

La situazione epidemiologica in Italia

Continua, secondo il monitoraggio, il percorso di miglioramento della situazione epidemiologica nel nostro Paese. Da lunedì 14 febbraio due Regioni passeranno in zona gialla: si tratta di Sicilia e Molise. Nel primo caso, la Sicilia abbandonerà la zona arancione per passare in giallo mentre il Molise, visto il peggioramento della situazione negli ospedali, passerà dalla zona bianca alla zona gialla. Dalla prossima settimana Basilicata e Umbria saranno in zona bianca Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno in zona gialla mentre Valle d'Aosta, Abruzzo, Piemonte, Marche, Friuli Venezia Giulia e Piemonte in zona arancione.