Quali sono le province italiane dove oggi è stato registrato il numero più alto di casi Covid Quali sono le province che oggi hanno fatto registrare il maggior numero di casi Covid-19 in Italia? La prima è quella di Milano, seguita da Roma e Torino. Tra le più “virtuose” ci sono quelle di Nuoro e Isernia.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La provincia di Milano, con i suoi 14.993 nuovi casi, è ancora una volta quella in cui si registra il più alto numero di contagi in 24 ore. Succede nel giorno del record di infezioni in Italia, circa 198mila a fronte di oltre un milione e 200mila tamponi effettuati. Seguono la provincia di Roma (+11.578) e quella di Torino (+8.896). Migliora oggi rispetto ai giorni scorsi la situazione in provincia di Napoli, dove sono stati segnalati 7.464, poi ci sono quella di Bergamo (+4.858) e di Brescia a 6.444.

Attenzione all'incremento dei contagi anche nelle province di Bologna (+4.223) e Firenze (+4.625), cui seguono quelle di Treviso (+4158), Monza e Brianza (+4.342) e Verona (+4.200). Tra le province "più virtuose" si segnalano quelle di Nuoro, dove oggi si registrano 37 nuovi casi, e di Isernia con 34. Nessuna ha riferito zero casi.

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Milano: +14.993 (+3,05%)

Bergamo: +4.858 (+4,85%)

Brescia: +6.444 (+3,80%)

Veneto:

Verona: +4.200 (+3,10%

Treviso: +4.158 (+2,99%)

Vicenza: +3.490 (+2,84%)

Campania:

Napoli: +7.464 (+1,90%)

Caserta: +2.334 (+2,30%)

Salerno: +2.381 (+2,24%)

Emilia-Romagna:

Bologna: +4.223 (+2,85%)

Rimini: +2.283 (+3,48%)

Modena: +2.421 (+2,32%

Lazio:

Roma: +11.578 (+2,69%)

Frosinone: +1.066 (+2,27%)

Latina: +1.043 (+1,86%)

Piemonte:

Torino: +8.896 (+3,03%)

Cuneo: +2.491 (+3,10%)

Novara: +1.513 (+3,42%)

Sicilia:

Catania: +2.737 (+2,59%)

Palermo: +2.439 (+2,28%)

Messina: +1.803 (+3,36%)

Toscana:

Firenze: +4.625 (+3,31%)

Pisa: +2.056 (+3,79%)

Lucca: +1.612 (+3,47%)

Puglia:

Bari: +3.340 (+2,77%)

Lecce: +1.953 (+4,27%)

Foggia: +1.135 (+1,96%)

Trentino- Alto Adige:

Bolzano: +2.226 (+2,07%)

Trento: +3.046 (+4,13%)

Friuli Venezia Giulia:

Udine: +1.753 (+2,43%)

Pordenone: +1.320 (+3,55%)

Trieste: +824 (+1,98%)

Marche:

Ancona: +913 (+1,84%)

Ascoli Piceno: +395 (+2,17%)

Macerata: +336 (+1,10%)

Liguria:

Genova: +1.224 (+1,54%)

Imperia: +449 (+1,72%)

La Spezia: +369 (+1,60%)

Calabria:

Vibo Valentia: +569 (+4,38%)

Reggio Calabria: +979 (+2,16%)

Cosenza: +427 (+1,21%)

Abruzzo:

Chieti: +1.617 (+4,63%)

Teramo: +1.506 (+4,72%)

Pescara: +1.123 (+3,56%)

Sardegna:

Cagliari: +264 (+0,92%)

Sassari: +490 (+1,83%)

Umbria:

Terni: +1.012 (+4,31%)

Perugia: +2.577 (+3,28%)

Basilicata:

Matera: +233 (+1,74%)

Potenza: +501 (+1,86%)

Molise:

Isernia: +34 (+0,64%)

Campobasso: +111 (+0,83%)

Valle d'Aosta: