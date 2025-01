video suggerito

“Punte da uno sconosciuto con una siringa”: la denuncia di due studentesse di Pisa Due ragazze a Pisa hanno denunciato di essere state punte con una siringa da uno sconosciuto. Il primo episodio sarebbe avvenuto sabato 18 gennaio non lontano dall’aeroporto, il secondo, invece, vicino alla stazione il giorno successivo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Due ragazze a Pisa hanno denunciato di essere state punte con una siringa da uno sconosciuto. Il primo episodio sarebbe avvenuto sabato 18 gennaio non lontano dall’aeroporto, il secondo, invece, vicino alla stazione il giorno successivo.

A riportare la notizia è il quotidiano toscano La Nazione, che ha intervistato una delle due vittime. “Erano le 18.15 e mi trovavo sul cavalcavia di San Giusto, stavo camminando, ero sola, non c’erano auto né persone. – ha raccontato la ragazza, una studentessa – Un uomo, che sarà stato alto massimo un metro e 70, incappucciato con una giacca impermeabile e le scarpe nere, mi ha punta con un ago. Poi è scappato”.

“Fisicamente sto bene, psicologicamente sono giù”, ha aggiunto. La giovane ha spiegato di essersi rivolta subito alla polizia e di essere poi andata in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Ieri, domenica 19 gennaio, ha detto anche di aver contattato la seconda vittima, punta sul viale Bonaini, all’altezza del Dhl, poco prima delle 18. Non è chiaro se si tratti dello stesso individuo.

I due episodi sono stati riportati anche su Instagram, sulla pagina Memes Unipi. “La notizia girava da settembre 2024 e purtroppo è successo di nuovo, questa volta a me", si legge nel post che riporta il primo episodio.

"Mi ha punto la natica e dopo un paio di secondi ho sentito la puntura. – prosegue – Mi sono girata e l’ho visto piegato, ma poi si è messo subito a correre ed è scappato via. Volevo diffondere la notizia il più possibile e dire a tutti, ma soprattutto alle ragazze che passeggiano sole a Pisa, di stare molto attente”,

Già lo scorso settembre era stato denunciato un altro episodio, avvenuto sul lungarno Buozzi. Immediatamente erano state allertate le forze dell'ordine e una donna aveva raccontato di essere stata avvicinata da un uomo e di essere poi stata punta con un ago. Su tutti i casi, riferisce il quotidiano, sta indagando la Squadra mobile della Questura di Pisa.