Il primo scorcio di estate è durato poco e, secondo le previsioni meteo del weekend 5-6 giugno, gli italiani dovranno fare i conti nelle prossime ore con un improvviso peggioramento delle condizioni climatiche che porterà un diffuso ritorno delle nubi, qualche pioggia sparsa e anche rischio temporali e grandine su alcuni settori del Paese. Tutta colpa dell’arrivo di una serie di perturbazioni che scacceranno indietro l’anticiclone africano portando a un abbassamento improvviso delle temperature, in particolare sulle regioni del Centro-Nord.

Previsioni meteo del weekend 5-6 giugno

Le previsioni meteo del weekend 5-6 giugno, indicano dunque l’arrivo di una perturbazione temporalesca tra le giornate di sabato e domenica che, oltre a una nuvolosità diffusa su gran parte della Penisola, porterà alcuni piovaschi a livello locale nelle aree interne del centro e addirittura temporali diffusi sull'arco alpino, in particolare nelle zone centro-occidentali. Le condizioni meteo inizieranno a destabilizzarsi già tra venerdì sera e sabato ma sarà domenica che il maltempo imperverserà su gran parte del nord e in parte al centro.

Meteo sabato 5 giugno

Per la giornata di sabato 5 giugno dunque avremo in mattinata primo peggioramento con una alternanza di sole e nubi ma con tempo ancora decisamente asciutto a parte deboli piogge sul settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento e i primi temporali attorno ai rilievi del Nord ma i estensione alle pianure di Veneto ed Emilia Romagna e sui tratti interni del Lazio.

Meteo domenica 6 giugno

Per la giornata di domenica 6 giugno atteso un ulteriore peggioramento del meteo con rischio di rovesci e temporali su Liguria, Lombardia orientale, Nordest, regioni centrali e Sardegna, in particolare nella seconda parte del giorno. Non si escludono locali grandinate. Più riparato dalle nuove perturbazioni il sud dove il tempo sarà più asciutto anche se no mancheranno locali e brevi piovaschi su Campania e la Puglia