Previsioni meteo weekend 21-22 agosto: torna Lucifero, ma domenica iniziano i temporali Caldo torrido ma anche temporali, in particolare nella giornata di domenica, caratterizzano il weekend in arrivo. Torna Lucifero dunque con le sue temperature al di sopra della media stagionale e afa soprattutto in pianura, ma torna anche il maltempo con una perturbazione che durerà anche la prossima settiman.

A cura di Redazione Meteo

Caldo torrido e temporali. Il weekend in arrivo porterà con sé una nuova ondata di afa con picchi di 37 gradi ma anche pioggia e temporali in particolare nella giornata di domenica 22 agosto che continueranno per l'intera settimana in particolare sulle regioni del Nord Italia. Nello specifico secondo gli esperti meteo per la giornata di sabato 21 agosto è previsto un nuovo aumento delle temperature su gran parte del Paese, la giornata di presenterà soleggiata con tempo stabile grazie all'anticiclone africano Lucifero che porterà un'ondata di forte caldo. Le massime non raggiungeranno i picchi di Ferragosto ma su alcune regioni si sfioreranno anche i 35 gradi. Particolarmente calde le zone di pianura mentre qualche nube si avrà sull'Alto Adige e nelle zone alpine, piogge previste a tratti e di breve durata, nel pomeriggio sull'Appennino centrale.

Meteo domenica 22 agosto: temporali e afa

Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, il bel tempo lascerà il posto a una perturbazione che porterà sulle regioni alpine e sulle alte pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia temporali sparsi. Gli esperti meteo indicano che al momento si tratta di una tendenza che però potrà protrarsi anche nei primi giorni della settimana su quasi tutte le regioni settentrionali con particolare intensità su Trentino Alto Adige, Liguria e Lombardia. Resisteranno alla nuvolosità diffusa Calabria e Sicilia oltre che tutta l'area tirrenica. Non si esclude, sempre in serata, qualche rovescio anche sul settore centrale della Liguria. Per quanto riguarda le temperature, le massime registreranno un nuovo aumento e saranno comprese tra 32 e 37 gradi.