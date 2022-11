Previsioni meteo, pioggia e freddo in arrivo durante la settimana: quando finirà il maltempo Durante la settimana dal 14 al 20 novembre una perturbazione atlantica investirà l’Italia, portando freddo e pioggia su tutto il territorio nazionale. Tregua da nuvole e maltempo solo nel weekend, con cieli soleggiati su quasi tutto il Paese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo settimane di temperature superiori alla media della stagione, con la giornata odierna è iniziata l'autunno su buona parte dell'Italia. Nella giornata di oggi, lunedì 14 novembre, la penisola ha registrato nuvolosità variabile e compatta su quasi tutto il territorio nazionale. In mattinata piogge sparse al centro, tranne in Toscana. Precipitazioni anche in Campania, Sicilia occidentale, Veneto, alto Piemonte, Lombardia e Val d'Aosta.

Nel pomeriggio, invece, la pioggia si attenuerà quasi ovunque, ma faranno eccezione Campania e nord della Puglia, dove si registrerà qualche breve scroscio. Temperature massime in calo al Nord e in rialzo al Sud e in Sicilia. Valori intorno alla media al Centro-Nord e leggermente superiori su Mezzogiorno e Isole con punte oltre i 20 gradi.

Maltempo, le previsioni della settimana

Da martedì 15 novembre fino al weekend è prevista una settimana di autunno pieno, con piogge e temporali anche molto violenti. Si registrerà anche neve ad alta quota secondo il portale www.ilmeteo.it. In Italia è in arrivo un vero e proprio "treno di perturbazioni" che darà il via a una lunga fase di maltempo.

Il passaggio di una perturbazione atlantica imporrà l'ombrello aperto anche nella giornata di mercoledì: dopo un lungo letargo, arriverà una serie di cicloni che avranno effetti diretti su gran parte del Vecchio Continente. La cosiddetta "Depressione d'Islanda" porterà piogge intense prima su Regno Unito, Francia e Penisola iberica e poi anche sul Mediterraneo e sull'Italia.

Nel corso della settimana (da mercoledì in poi) le perturbazioni abbandoneranno il Nordovest per insistere tra Nordest, regioni centrali e parte del Sud. Le temperature saranno in lieve aumento, mentre in generale i mari saranno mossi o molto mossi.

Quando finirà il maltempo, le previsioni meteo per il weekend

Nella giornata di sabato 19 novembre e domenica 20 novembre, sull'Italia il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Piogge e rovesci sul Sud Italia, mentre sulle Alpi ci saranno squarci di sole e poche nuvole sul resto del Nord. Nella giornata di domenica invece sole su quasi tutto il territorio nazionale con l'eccezione del Sud del Paese che sperimenterà deboli piogge e cieli nuvolosi dalla mattina fino al pomeriggio. Le precipitazioni si attenueranno nel corso della serata.