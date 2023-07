Previsioni meteo del weekend: avanza l’anticiclone africano, attesi picchi oltre i 40 gradi Che tempo farà questo weekend? Secondo le previsioni meteo saranno giorni caldissimi, un fine settimana infuocato col potente anticiclone tropicale Cerbero, temperature in crescita e picchi anche di 45 gradi in alcune zone dell’Italia.

A cura di Redazione Meteo

Un weekend caldissimo, con il sole protagonista, temperature in aumento e picchi oltre i 40 gradi. Il potente anticiclone tropicale Cerbero dal deserto del Sahara sta iniziando inesorabilmente ad avanzare verso l’Italia.

L’anticiclone inizierà a invadere la Sardegna con i primi 40 gradi sulle zone interne meridionali dell’Isola. Gli esperti parlano di picchi fino a 45 gradi, con il termometro che sale un po’ ovunque.

Secondo il sito www.iLMeteo.it, con l'arrivo dell'alta pressione il meteo tornerà stabile su tutte le regioni. Occasionalmente sui confini alpini potranno scoppiare isolati temporali di calore, anche se di breve durata. Il posto più caldo d’Italia nel weekend sarà probabilmente la Sardegna dove i valori massimi di temperatura supereranno i 40°C (fino a 45°C) sulle zone interne, specie meridionali. Ma farà molto caldo anche sul resto del Paese: in Sicilia previsti oltre 40°C; al Centro, tra domenica e lunedì, il termometro sfiorerà i 37-38°C a Firenze e a Roma. Si raggiungeranno i 37°C anche al Nord, tra Milano, Padova, Bologna, Pavia e Ferrara.

Meteo sabato 8 luglio: sole ovunque e caldo in aumento

La giornata di domani, sabato 8 luglio, sarà una giornata di sole e caldo al Nord, salvo temporali sul Piemonte occidentale. Al Centro previsto sole ovunque e caldo in aumento. Anche al Sud protagonista sole e alte temperature, farà molto caldo soprattutto in Sicilia.

Le previsioni meteo di domenica 9 luglio: impennata delle temperature

Con l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata ovunque, con solo qualche nube a evoluzione diurna in montagna. Saliranno ancora le temperature: al Nord si toccheranno punte di 35-36°C, come a Bologna, Padova, Milano, al Centro i valori saliranno fino a 36-37°C come a Roma e Firenze mentre al Sud si supereranno di poco i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.