Previsioni meteo del week end: addio al caldo, tornano pioggia e temporali L’arrivo di una nuova perturbazione dal nord cambierà nettamente la situazione meteo tra venerdì e sabato con piogge e temporali, ma non per molto: domenica migliora ovunque.

A cura di Antonio Palma

Questo weekend tornano nuvole, piogge e temporali sull'Italia. Dopo giornate di caldo intenso su tutta la Penisola, infatti, l'arrivo di una nuova perturbazione dal nord cambierà nettamente la situazione meteo tra venerdì, sabato e domenica, interessando prima il nord e poi il centro sud, portando di nuovo condizioni decisamente instabili e un calo termico diffuso in tutto il Paese, sia per quanto riguarda le temperature minime sia per le massime.

Meteo venerdì 23 giugno, temporali al nord

Le prime avvisaglie di questo cambiamento le avremo già nelle prime ore oggi venerdì 23 giugno quando il fronte perturbato toccherà il Nord Italia, interessando in particolare le regioni di nord est come Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. L'improvviso cambio di clima porterà a un probabile sviluppo di temporali, localmente anche molto intensi, con rischio di nubifragi e grandinate. Una situazione che ha spinto la Protezione civile a diramare una allerta meteo gialla su sette regioni. In questa giornata il maltempo lambirà soltanto le regioni del sud ma non per molto.

Le previsioni meteo di sabato 24 giugno, il maltempo si sposta al centro sud

Nella giornata di sabato 24 giugno infatti le previsioni meteo del week end indicano una ulteriore estensione della zona perturbata verso sud anche grazie all'indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano che ci aveva regalato un inizio di estate nei giorni scorsi e che perpetrerà invece l'ingresso di aria più fresca e instabile. Sabato infatti nuvole, rovesci e temporali interesseranno sempre di più le regioni centrali, in particolare quelle adriatiche e appenniniche, e poi le zone interne del sud. Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che minimi. Si tratta di una situazione però destinata a durare poco.

Previsioni meteo domenica 25 giugno, torna il sole

Per Domenica 25 giugno infatti la perturbazione si allontanerà velocemente e avremo una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte dell'Italia a parte i residui effetti al mattino su alcune zone del sud in particolare su Sicilia, Calabria e settori meridionali di Puglia e Campania dove avremo qualche breve temporale. Le temperature però rimarranno più fresche grazie ad una maggiore ventilazione.