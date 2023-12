Previsioni Meteo, arrivano freddo e pioggia sull’Italia ma non dureranno a lungo Secondo le ultime previsioni meteo, una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sull’Italia e dalle prossime ore assisteremo a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche un po’ ovunque. Le temperature subiranno un generale calo su tutto il Paese ma dalla prossima settimana torna un clima mite.

A cura di Antonio Palma

L’Italia si appresta a vivere una nuova fase di tempo perturbato con piogge e freddo su gran parte del Paese che regaleranno alcuni sprazzi di inverno in questo dicembre decisamente più caldo del solito. Una perturbazione di origine atlantica infatti è in agguato sulla Penisola e dalle prossime ore assisteremo a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche un po’ ovunque.

Meteo mercoledì: piogge al nord

Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, oggi, mercoledì 13 dicembre, vedremo precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali che nel corso del giorno diventeranno via via più intense, interessando in particolare il Nord-Est. Piogge sparse anche al centro, in particolare su Toscana, Umbria e Lazio, poi tra serata e nottata fenomeni in estensione anche a Campania e Molise. Neve attesa sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri e in Appennino fin verso i 1500-1700 metri di quota.

Giovedì peggiora il tempo al sud

Da domani, giovedì 14 dicembre, il tempo peggiorerà diffusamente in tutto il centro sud dove nei prossimi giorni avremo fenomeni temporaleschi anche intensi, accompagnati anche da un generale calo delle temperature. Giovedì al nord cieli coperti e nubi basse lungo la Val Padana ma tempo più asciutto, mentre al centro sud precipitazioni sparse già dal mattino, specie sulle regioni tirreniche come Campania e Calabria, e neve in calo fino verso i 1200-1400 metri in Appennino. Le temperature subiranno un generale calo su tutto il paese sia nelle minime sia nelle massime.

Nel weekend tempo asciutto

Condizioni di freddo anche venerdì quando avremo residua instabilità al sud, su isole maggiori, Marche e Abruzzo con deboli piogge associate. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro e al nord, salvo annuvolamenti consistenti sui rilievi alpini e per nebbie sulla pianura padana nelle ore più fredde. Il tempo sarà asciutto anche nel weekend dove persisteranno però le condizioni di freddo con qualche grado sotto la media, specie sulle regioni meridionali. Una condizione che però è destinata cambiare presto visto che le ultime previsioni meteo indicano l’avanzare di un vasto campo di alta pressione che nella prossima settimana porterà sull’Italia un clima molto più mite e condizioni meteo stabili.