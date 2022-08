Previsioni meteo 18 agosto, Italia spaccata in due: al nord nubifragi, al sud si toccheranno i 43° Una perturbazione proveniente dalla Francia porterà piogge e un forte calo delle temperature al nord, mentre al sud si sfioreranno i 43 gradi.

La seconda parte di questa settimana vedrà un'Italia letteralmente divisa in due dal punto di vista meteorologico: mentre un'ondata di caldo africano investirà il centro e il sud – con temperature che potrebbero superare i 40 gradi fin dal pomeriggio di oggi, 17 agosto – una perturbazione con aria fredda proveniente dalla Francia attraverserà le regioni centro-settentrionali nel corso delle prossime 48-72 ore.

La massa d’aria più temperata alle spalle del fronte caldo, entro le prime ore di sabato, abbasserà le temperature anche sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia. Il passaggio della perturbazione sarà responsabile di una fase temporalesca, dunque a tratti anche molto perturbata, prima al Nord poi, tra giovedì pomeriggio e venerdì anche al Centro, mentre il Sud dovrebbe essere risparmiato da fenomeni intensi. Massima attenzione, quindi, al Centro-Nord dove non si possono escludere nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento, con conseguenti frane ed esondazioni. Per il fine setimana, infine, si conferma un generale miglioramento, con tempo in prevalenza stabile e caldo ovunque più sopportabile.

Previsioni meteo giovedì 18 agosto

Domani mattina piogge anche a carattere temporalesco su Lombardia, Liguria di levante, Triveneto, Emilia e Toscana; temporanea attenuazione delle precipitazioni nel resto del Nordovest. Nella seconda parte della giornata nuova fase perturbata al Nord, con temporali diffusi in tutte le regioni, anche di forte intensità, con rischio nubifragi, grandine e raffiche di vento. Il rischio temporali tenderà ad estendersi a Toscana, Umbria e Marche, in serata anche al Lazio; qualche pioggia non esclusa anche nel nord della Sardegna. Tempo prevalentemente soleggiato nel resto della Penisola e in Sicilia. Quanto alle temperature: massime in calo al Nord e sulla Sardegna; in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese, con punte di 36-38 gradi al Centro, 40-43 al Sud e sulla Sicilia.