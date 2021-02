Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di una borsa di acqua calda per uso domestico a causa di un possibile rischio chimico cancerogeno per i consumatori. Come recita l’avviso datato 2 febbraio e pubblicato sul portale del Ministero dedicato agli avvisi di sicurezza e agli Allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi, il richiamo della borsa di acqua calda è stato disposto dopo che alcune analisi hanno riscontrato la presenza di sostanze cancerogene nei materiali utilizzati per la sua fabbricazione. L’oggetto interessato è la borsa di acqua calda venduta a marchio Linea Casa S.r.l. con numero articolo: BO-11114 e Codice a barre 8532105111142

L’oggetto è prodotto in Cina e importato in Italia per la vendita dall’azienda Linea Casa S.r.l. con sede in Via Stendhal, 27 a Bologna. Il richiamo del prodotto è avvenuto con Disposizione di ritiro dal mercato e richiamo dal consumatore emessa dal Ministero della Salute con nota prot. 0027785-20/08/2020- DGPRE-MDS-P con entrata in vigore dal 20/08/2020. Il richiamo della borsa di acqua calda è avvenuto a seguito di analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità sugli Idrocarburi policiclici aromatici IPA che sono risultati essere in eccesso rispetto al valore consentito dal REACH – voce 50 All.II, per il benzo(e)pirene, benzo(a)ntracene, crisene e benzo(b)fluorantene.

Gli Idrocarburi policiclici aromatici sono sostanze e composti organici che si trovano in parte in fase di vapore e in parte adsorbiti su particolato. Sono prodotti soprattutto durante la combustione in caldaie a cherosene, camini a legna ma anche nel fumo di sigaretta. Come spiegano dallo stesso ministero, gli IPA sono un gruppo di sostanze tra le quali diverse sono risultate dotate di attività cancerogena/ mutagena. In particolare possono provocare tumori cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria. Essendo una classe di composti contenenti agenti cancerogeni si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile.