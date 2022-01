Presenta un libro del professor Bassetti, Sara Manfuso minacciata da No Vax: “Devi morire stuprata” Sara Manfuso, opinionista e Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne, è stata minacciata su Instagram: “Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai testicoli”.

A cura di Davide Falcioni

"Tu devi morire stuprata". È il commento pubblicato ieri sul profilo Instagram di Sara Manfuso, opinionista e Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. La sua colpa? Quella di aver presentato il libro del professor Matteo Bassetti, a cui lo stesso utente del social network augura di "morire di un cancro ai testicoli". Le ingiurie sarebbero state pubblicate da un personaggio vicino alla galassia No Vax sulle cui tracce si trova ora la Polizia Postale: "Il bastardo che deve morire di cancro ai testicoli è il professor Matteo Bassetti e mi ha appena comunicato che si è rivolto alla Digos. Quella che deve morire stuprata sono io, che una violenza sessuale l'ho già subita. Tutto questo perché? Per aver presentato un libro del Professore – spiega Manfuso – per essere stati fotografati insieme, colpevoli di aver preferito la scienza alla cialtroneria. Nel loro medioevo culturale, la lotta alla scienza dei No Vax si intreccia alla violenza contro noi donne. Grazie a Matteo – conclude Manfuso – per la prontezza con cui ha gestito la cosa e per la vicinanza mostratami, pur essendo lui parte in causa. Costretto a vivere con la scorta per la sua lotta al Covid-19″.

Chi è Sara Manfuso

Ex modella, laureata in storia e filosofia, Sara Manfuso è oggi fidanzata con il deputato del PD Andrea Romano e da sempre coltiva una passione per i temi sociali e politici. Ha lavorato come invitata in programmi televisivi e radiofonici ma, soprattutto, è impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a subire come lei abusi sessuali. Manfuso, infatti, a 17 anni è stata stuprata nell’androne della propria casa: la donna ha sovente raccontato di aver trovato uno sconosciuto sulle scale che l’ha brutalmente violentata senza che nessuno accorresse per aiutarla. Nonostante le denunce l’uomo non è mai stato identificato e arrestato.