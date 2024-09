video suggerito

Poste Italiane, nuove assunzioni come front end: requisiti e come inviare la candidatura Poste Italiane ha aperto le candidature come front end con contratto a tempo indeterminato in provincia di Bolzano. Richiesti il diploma di scuola superiore e conoscenza di italiano e tedesco. La data di scadenza per fare domanda è mercoledì 30 novembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poste Italiane ha aperto alle candidature per front end negli uffici di Bolzano

Poste Italiane cerca nuovi profili professionali. Per gli uffici di Bolzano, da inizio luglio l'azienda ha aperto le candidature per il ruolo di front end con contratto a tempo indeterminato. Fino a mercoledì 30 novembre è possibile inviare domanda sul portale online dedicato sul sito aziendale.

Tra i requisiti richiesti ai candidati ci sono un diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo (italiano e tedesco) di livello intermedio. La figura dovrà relazionarsi con la clientela agli sportelli fisici, promuovendo e vendendo servizi e prodotti, dando informazioni utili sulle attività.

I requisiti per la candidatura come front end in Poste Italiane

Le candidature sono aperte nella provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. L'inquadramento contrattuale è quello previsto dal contratto nazionale del lavoro, rinnovato da Poste Italiane lo scorso luglio, e per i selezionati l'assunzione sarà a tempo indeterminato. Per partecipare servono un diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo che certifica la conoscenza di italiano e tedesco di livello B1, il quale si compone di 4 prove: comprensione orale, comprensione del testo, produzione scritta e prova orale.

Dopo l'invio della candidatura, c'è un primo step di contatto telefonico per sondare disponibilità e interesse dei candidati. Subito dopo si tengono prove di selezione che variano a seconda dei profili: se il candidato non ha maturato esperienze professionali di rilievo, è prevista la somministrazione di test attitudinali e di lingua inglese, prove di gruppo e colloqui individuali. Per quelli con background professionali più strutturati alle spalle, si tiene un'intervista strutturata con le Risorse Umane e, se idonei, colloqui tecnici con i rappresentanti del settore.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Per partecipare al processo di selezione, è necessario allegare una copia del patentino di bilinguismo e un'altra dell'attestato di appartenenza linguistica. Prima però serve creare un account personale sul sito di Poste Italiane al fine di inviare la candidatura. Dopodiché, una volta deciso di candidarsi, andranno condivisi contatti personali, curriculum, lettera motivazionale. Deadline prevista mercoledì 30 novembre.

Le mansioni di un front end in Poste Italiane

Il front end in Poste Italiane svolge attività di promozione e vendita di prodotti e servizi, sia assicurando il compimento di procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard normativi, sia fornendo informazioni alla clientela instaurando un rapporto di fiducia.