Porto Torres, uomo uccide a sprangate il suocero e riduce in fin di vita moglie e suocera Tragedia in famiglia a Porto Torres, in provincia di Sassari. Un uomo ha ucciso il suocero a sprangate e ha ferito gravemente la suocera e la moglie. L’omicida è in fuga.

A cura di Francesco Loiacono

immagine di repertorio

Un uomo ha ucciso a sprangate il suocero e ha ferito gravemente la suocera e la moglie. La terribile tragedia famigliare è avvenuta in serata a Porto Torres, in provincia di Sassari. La vittima, stando a quanto riportano i media locali sardi, è l'ex poliziotto Basilio Saladino. L'uomo sarebbe intervenuto per difendere la figlia dal marito, che lo ha però colpito mortalmente con una spranga. L'omicida sarebbe ancora in fuga ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. La moglie e la suocera dell'omicida sono invece state soccorse in gravissime condizioni e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la cieca violenza dell'omicida, né l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda, avvenuta in via Principessa Giovanna, nel centro della cittadina sarda, indagano i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari, impegnati adesso attivamente nella ricerca dell'assassino in fuga.

(Articolo in aggiornamento)