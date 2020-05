Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di soli 21 anni nelle scorse ore lungo le strade friulane. La tragedia si è consumata nella tarda serata di giovedì nel territorio del comune di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. La vittima è un giovane militare statunitense di stanza nella vicina base Usaf di Aviano, Fred Douglas Abrams IV. Il soldato era alla guida della sua vettura e viaggiava da solo quando, intorno alle 23.30, ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e concludendo purtroppo la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione. Un impatto violentissimo che ha completamente distrutto la vettura e si è rivelato fatale per il conducente. Inutili per il ventunenne i successivi soccorsi medici da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo ma purtroppo si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto. Inutile anche l’intervento di un elicottero di soccorso che è tornato indietro vuoto. Il giovane militare è rimasto incastrato tra le lamiere contorte della vettura ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per tirare fuori la vittima, che è deceduta per le gravissime ferite riportate nell’impatto. Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruite la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne, per motivi tutti da accertare, ha sbandato ad alta velocità al volante della sua Bmw uscendo di strada dove ha impattato prima contro un palo telefonico e uno della pubblica illuminazione innescando poi un testacoda finito con un violentissimo urto contro il muro di cinta del cortile di una casa, che è sta anche parzialmente danneggiato.