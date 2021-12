Pordenone, papà di 34 anni disoccupato compra gratta e vinci da 3 euro e ne vince 70mila La fortuna ha baciato un 34enne disoccupato e papà di due bambini piccoli che ha vinto 70mila euro giocando al gratta e vinci. Ermes Franzon, titolare del bar della stazione di Casarsa dove è stato acquistato il biglietto vincente: “È un ragazzo umile, brindiamo a lui”.

A cura di Redazione

Con un gratta e vinci "super 7 e mezzo" da tre euro ne ha vinti ben 70mila: è questa la storia a lieto fine di un 34enne della provincia di Pordenone, originario della Nigeria, raccontato alla stampa locale da Ermes Franzon, titolare del bar della stazione di Casarsa dove è stato acquistato il biglietto vincente. "La vincita è andata a un ragazzo umile che vive in città ormai da un anno con la famiglia e attualmente senza un lavoro", ha precisato l'uomo, che ha sottolineato come il 34enne stentasse persino a credere a quanto successo. "Quando gli ho detto che aveva vinto veramente 70mila euro ha sorriso, è rimasto composto", ha concluso. Il fortunato, che a quanto pare ha avuto anche dei problemi di salute in passato, è sposato e con due figli piccoli.

La notizia è stata accolta con gioia dal bar dove è stato acquistato il biglietto vincente. Qui è stato fatto anche un brindisi alla fortuna, che questa volta, ha aggiunto Franzon, "ci ha visto giusto, la vincita è andata a un ragazzo umile che vive in città da ormai un anno". Non è la prima volta che in Friuli si assiste ad una vincita consistente. Solo lo scorso 25 agosto a Udine una donna, cliente abituale di una tabaccheria di via Roma, ha vinto due milioni e mezzo di euro dopo aver tentato la fortuna acquistando 5 Gratta e vinci "Miliardario": uno le ha cambiato la vita. "Inizialmente non credeva ai suoi occhi – ha raccontato il proprietario del negozio al Messaggero Veneto –. Ho verificato e abbiamo avuto la conferma: per ritirare la vincita bisogna andare in banca. Qui giocano un po’ tutti: italiani e stranieri. Questo è un rione multietnico e c’è molta gente di passaggio. Chi ha vinto è straniero, europeo. Spero aiuti altre persone bisognose".