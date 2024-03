Chiama l’idraulico per riparare il rubinetto: conto record da 740 euro Un uomo di Sacile si è visto presentate un conto da 740 euro per la sostituzione di un rubinetto della cucina. Il conto da record stava per causargli un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Quello che doveva essere un sabato di relax si è trasformato in un autentico incubo per un cittadino residente a Sacile costretto a chiamare un idraulico per riparare un banale guasto a un rubinetto in cucina. Niente di straordinario, anzi un intervento di routine che – immaginava l'uomo – sarebbe durato pochi minuti e costato il "giusto". Così non ci ha pensato due volte e ha contattato il suo tecnico di fiducia; non avrebbe mai potuto immaginare la stangata che avrebbe ricevuto di lì a poco.

Quando l'idraulico è arrivato ha immediatamente individuato la causa del problema: un rubinetto rotto che non poteva essere riparato ma necessitava di una sostituzione immediata. E così è stato fatto. Rubinetto guasto sostituito con uno nuovo, problema risolto. Il tutto in poche ore di lavoro.

A quel punto il tecnico ha presentato la fattura. E il conto si è rivelato decisamente salato: tutto compreso, 740 euro. In dettaglio, 120 euro per la chiamata di pronto intervento, altri 240 euro per il nuovo rubinetto e il resto per la manodopera. Totale, 740 euro, per un paio d’ore di lavoro. Il proprietario di casa, come racconta Il Messaggero Veneto, ha quasi avuto un malore, minacciando di chiamare le forze dell’ordine. Un tira e molla che ha dato i suoi frutti, e che si è concluso con uno sconto di 340 euro, portando il totale a 400 euro.