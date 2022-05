Pisa, bambino di 3 anni cade dalle scale e si taglia con un vaso di vetro: morto dissanguato Tragedia in un agriturismo nel Pisano dove un bambino di tre anni è morto dissanguato in seguito a una caduta dalle scale: nell’impatto con un oggetto di vetro si è tagliato alla gola.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Un bambino di tre anni e mezzo è morto dissanguato dopo essere caduto dalle scale di un agriturismo a Peccioli, in provincia di Pisa. Il piccolo, stando a quanto ricostruito finora, sembra che sia urtato con il mento contro un vaso di vetro che si è rotto provocandogli una ferita mortale alla gola. Inutili i tentativi di soccorrerlo.

Il bambino uscito dalla camera di nascosto per andare a giocare

Il drammatico incidente è avvenuto questo pomeriggio in una struttura vacanziera dove la famiglia del bambino, di nazionalità tedesca, alloggiava insieme all'altro figlio. Ai carabinieri, intervenuti sul posto insieme con i soccorritori del 118, hanno raccontato che il piccolo sarebbe uscito di nascosto dal lettino in cui dormiva dirigendosi verso le scale dell’appartamento dell’agriturismo dove alloggiavano probabilmente per giocare: è qui che sarebbe caduto, forse inciampando, finendo su un vaso di vetro posizionato lungo la scalinata. L'oggetto nell'impatto si sarebbe rotto ferendo il piccolo mortalmente alla gola.

La struttura dove è avvenuto l'incidente posta sotto sequestro

Sul posto è intervenuta un'automedica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola, ma nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario che ha provato a rianimarlo anche con trasfusioni, per il bambino non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’incidente. I militari della compagnia locale hanno posto la struttura sotto sequestro per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto: sono stati ascoltati i genitori che per primi sono intervenuti prestando soccorso al piccolo e allertando i soccorritori. Ai militari hanno spiegato di aver sentito i lamenti del piccolo dalla camera e di essersi precipitati verso la scala dove hanno trovato il figlio in condizioni disperate. Sul posto anche il magistrato di turno, la dottoressa Miriam Pamela Romano.