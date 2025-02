video suggerito

Picchia figlio di 4 anni rompendogli braccia e gamba, l'ex moglie: "Mi faceva dormire a terra col bimbo" Il racconto dell'ex moglie dell'uomo accusato di aver picchiato brutalmente il figlio di 4 anni a Scicli: "Io avevo avvertito più volte la sua attuale compagna, aveva alzato le mani anche contro nostro figlio e avevo deciso di andarmene di casa".

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio.

"Subivo botte e violenza. Ci sono stati tantissimi episodi e non c'è modo di contarli", è il racconto dell'ex moglie dell'uomo accusato di aver picchiato brutalmente il figlio di 4 anni a Scicli, nel Ragusano, fino a mandarlo in ospedale con braccia e gamba rotte. Rivelazioni terribili di violenze continue avvenute prima che l'uomo andasse a convivere con la nuova compagna e il figlio avuto con quest'ultima.

"Gli anni passati assieme a lui sono stati bruttissimi, anni di incubi" ha raccontato la ex moglie a Mattino Cinque News, rivelando dunque un passato di violenza che però lei non ha mai denunciato alle autorità tanto che per la legge l'uomo non ha precedenti segnalazioni in merito a violenze domestiche.

"Non ho mai denunciato perché non lo volevo rovinare anche perché lo volevo bene e soprattutto volevo tenere la famiglia unita" ha spiegato la donna che con l'uomo ha avuto anche un bimbo. Tutto è cambiato quando dalle violenze verbali sul piccolo "lui ha alzato le mani contro il bimbo e ho deciso di andarmene di casa" ha spiegato la signora, parlando sotto anonimato.

Tra gli episodi di violenza ricordati "Una notte, per esempio, mentre dormivo, a un tratto mi dato un pugno nella bocca e mi ha fatto saltare un dente. Un'altra volta, invece, mi ha dato un morso sulla coscia. Inoltre in inverno mi faceva dormire per terra con il bambino". "Dopo esserci lasciati, quando lui mi ha rivista per strada, mi ha spinta a terra" ha rivelato accora la donna.

"Quando ho sentito la notizia, ho pensato a mio figlio e che lui è un mostro" ha aggiunto l'ex moglie, ricordando che il figlio andava nella nuova casa del padre tutte le domeniche ma che nelle ultime due settimane il padre aveva rinunciato ad andarlo a prendere. "Io avevo avvertito più volte la sua attuale compagna e le dico di non tornarci più assieme e credo che lui dovrebbe stare in carcere" ha concluso la donna.