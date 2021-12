Pescara, una mamma e la sua bimba di 3 anni da due giorni senza cibo: la Questura le accoglie Una mamma di 31 anni ha bussato alle porte della Questura di Pescara chiedendo aiuto per sé e per sua figlia di 3 anni: le due, arrivate dalla Germania, non mangiavano da due giorni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una mamma di 31 anni vagava da due giorni a Pescara insieme alla sua figlioletta di 3 anni. Le due non avevano un tetto sopra la testa e neppure cibo per sfamarsi. Le due sono arrivate dalla Germania e, stremate da fame e freddo, hanno bussato alle porte della Questura della città nel giorno di Natale. Le forze dell'ordine le hanno accolte e rifocillate. Dopo un controllo dei documenti e la verifica del permesso di soggiorno rilasciato a Torino, mamma e figlia sono state accompagnate in una struttura della Caritas.

La ragazza era giunta in treno dalla Germania e non aveva alcun punto di riferimento a Pescara. In stato di completa indigenza e con una figlia piccola a carico, la 31enne è stata costretta a chiedere aiuto agli agenti della Questura per procurare alla bimba qualcosa da mangiare e un tetto sopra la testa. Le due sono state accompagnate presso la struttura della Caritas locale, resasi disponibile per offrire ospitalità. Mamma e figlia hanno potuto concludere il giorno di Natale al caldo. Nella giornata di Santo Stefano, le forze dell'ordine sono tornate a trovarle per sincerarsi del loro stato di salute. La piccola, visibilmente affamata e affaticata dopo il lungo viaggio, sembra essersi ripresa. Insieme alla mamma di 31 anni trascorrerà ancora diverso tempo nella struttura dell'ente benefico prima che le autorità riescano a individuare una sistemazione definitiva. Nel frattempo sono state affidate alle cure dei volontari.

Secondo gli accertamenti portati avanti dalle forze dell'ordine, la 31enne è provvista di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane, precisamente dalla città di Torino. Non è chiaro come la donna sia giunta dalla Germania fino a Pescara e dove abbia dormito prima di chiedere aiuto agli agenti della Questura della città.