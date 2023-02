Perugia, ubriaco alla guida della sua auto si ferma in corsia di sorpasso e si addormenta Un automobilista ubriaco ha fermato la sua auto sulla corsia di sorpasso nei pressi di Perugia e si è addormentato al volante. L’uomo, individuato dalla polizia stradale, è stato sottoposto al test dell’etilometro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha fermato la sua auto in corsia di sorpasso per poi addormentarsi. Il tutto è avvenuto lungo la strada E45, nei pressi di Perugia. Alla guida della vettura ferma in corsia di sorpasso vi era un automobilista ubriaco, ben presto individuato e denunciato dalla polizia stradale che lo ha sottoposto ad alcol test.

I fatti si sono verificati tra lunedì e martedì notte, quando alcuni automobilisti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un'autovettura che aveva superato a gran velocità le altre sulla corsia di sorpasso e che si era poi fermata senza esporre il triangolo per la segnalazione di veicolo in avaria e quattro frecce di emergenza accese.

La polizia stradale quindi si è recata in località Ponte San Giovanni per effettuare i controlli di rito ed evitare un incidente. Gli agenti hanno trovato il conducente della vettura profondamente addormentato sul volante dell'auto. Dopo averlo svegliato, la polizia gli ha chiesto di spostare il veicolo in un'area in sicurezza e sono così scattati tutti gli accertamenti del caso. L'uomo è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha dato esito positivo, segnando un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

Gli agenti della stradale lo hanno quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il conducente della vettura si è visto ritirare la patente di guida con effetto immediato che comporta una sospensione da sei mesi a un anno e la decurtazione di dieci punti. Fortunatamente, il tutto non ha avuto ripercussioni sulla circolazione stradale che ha subito solo un breve rallentamento.

L'intervento tempestivo della polizia stradale sul posto ha infatti scongiurato il verificarsi di incidenti stradali dovuti all'insolito parcheggio dell'automobilista sulla corsia di sorpasso non debitamente segnalato al traffico.