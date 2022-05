Perdasdefogu, il paese sardo degli ultracentenari è ora nel guinness dei primati Perdasdefogu ha ottenuto ora la certificazione ufficiale di città con la più alta concentrazione di centenari di tutto il pianeta in rapporto alla popolazione.

A cura di Antonio Palma

Che la zona dell'Ogliastra, in Sardegna, sia una delle cinque aree del mondo che vanta le più alte percentuali di persone longeve tra i suoi abitanti è cosa nota ma c'è un piccolo comune che va ben oltre ed è arrivato ad avere la più alta concentrazione di centenari di tutto il pianeta in rapporto alla popolazione. Stiamo parlando di Perdasdefogu, piccolo centro della Sardegna centro-orientale in provincia di Nuoro che ha ottenuto ora la certificazione ufficiale che lo fa entrare di diritto nel Guinness dei primati.

Come si legge sul sito ufficiale del Guinness world records, Perdasdefogu ha ricevuto la visita dei commissari del libro dei record che hanno confermato il primato di longevità della popolazione locale dando alla cittadina il premio per la maggiore concentrazione di centenari al mondo. Il record consegnato ad aprile è stato raggiunto quando a Perdasdefogu si sono contati ben 8 centenari su una popolazione di appena 1.778 residenti. Una concentrazione di centenari pari allo 0,449% pro capite. Un iter avviato nel giugno dello scorso anno grazie a Salvatore Mura, storico del paese ed estensore della richiesta.

A rendere la storia di Perdasdefogu ancora più incredibile è che non si tratta di un luogo in cui si ritirano anziani vissuti altrove visto che gli otto i cittadini centenari sono "nativi e residenti". Si tratta di Antonio Brundu, un ex dipendente pubblico che è anche il più anziano del gruppo con i suoi 104 anni, sua sorella Maria di 102 anni, i compaesani Bonino Lai (103), Vittorio Spanu (102), Giovannina Mameli (101), Federica Melis , ex insegnante elementare che il 28 giugno compirà 101 anni, Concetta Melis, 101 anni, e infine il più giovane con appena 100 anni compiuti nel febbraio scorso, Vittorio Lai, ex agricoltore.

Il fatto che ci siano cognomi che ricorrono non devono sorprendere visto che Perdasdefogu era già finito nel libro dei record per la famiglia più longeva del mondo, quella dei Melis, di cui fa parte Concetta. Quel primato fu poi migliorato per altri due anni, fino al 2014 quando 9 fratelli Melis erano arrivati ad avere, tutti insieme, ben 837 anni. Una famiglia da record la cui storia è diventata nel 2020 un film, ‘I figli dei record' girato da uno dei nipoti, Matteo Car.

"Dopo anni di inchieste in cui eravamo dati come il paese dell'inquinamento per la presenza del poligono di Quirra, gli studi dimostrano costantemente che qui si vive bene e in salute. Questo ci rende orgogliosi e pieni di energia per i progetti futuri nella nostra terra" ha dichiarato il sindaco Mariano Carta riferendosi al poligono militare più grande d'Europa, quello sperimentale interforze del Salto di Quirra