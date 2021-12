Perché a San Marino è boom di contagi Covid: la terza dose arrivata solo dopo 9 mesi Anche nella Repubblica di San Marino nell’ultimo periodo si contano oltre cento nuovi casi al giorno su una popolazione di 35.000 persone; l’ospedale sta ormai avendo seri problemi ad accogliere nuovi pazienti affetti da Covid.

A cura di Davide Falcioni

L'aumento dei contagi in tutta Italia e sta determinando una crescita delle infezioni anche nella Repubblica di San Marino, dove è stata annullata la festa di Capodanno, programmata sullo Stradone. Nell'ultimo periodo si conta oltre cento nuovi casi al giorno, su una popolazione di 35.000 persone, e l'ospedale sta ormai avendo seri problemi ad accogliere nuovi pazienti affetti da Covid. "Non possiamo rischiare ed è giusto fermarsi", ha dichiarato alla stampa locale il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, mentre si valutano ulteriori restrizioni. "Sono sempre stato per le aperture delle attività – ha aggiunto, ammettendo però che – qualcosa abbiamo sbagliato". Il riferimento è ai provvedimenti adottati in precedenza per contrastare la pandemia sul Titano. "Il green pass – tuona il titolare del Turismo – ha dimostrato di non funzionare del tutto", perché "avremmo dovuto fare i richiami al quinto o sesto mese e non al nono, visto che la copertura svanisce". Per Pedini Amati, poi, in un anno si sarebbe dovuto lavorare per aumentare il numero di posti in terapia intensiva fino a 25 letti.

Covid, i contagi di oggi a San Marino

Attualmente nella Repubblica di San Marino vi sono 862 casi attivi di Covid, mentre sono 153 le nuove positività riscontrate nell'intero fine settimana, di cui 8 nella sola domenica. Tra dimissioni e nuovi ingressi sono 20 i ricoverati in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva. 43 le guarigioni, ma si segnala un nuovo morto, un uomo di 76 anni positivo al Covid, che porta a 96 il numero delle vittime da inizio pandemia. A San Marinooltre l'84% della popolazione ha completato il ciclo di immunizzazione primario: la maggior parte dei cittadini ha ricevuto il siero russo Sputnik. Da settimane si corre anche con la terza dose, che tuttavia viene somministrata per il momento con il vaccino Pfizer.