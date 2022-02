Per quanto ancora terremo le mascherine al chiuso L‘Italia ha detto addio alle mascherine all’aperto ma per ora dovremo fare ancora i conti con il dispositivo di protezione individuale al chiuso.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con il calo netto della curva dei contagi e dei ricoveri covid, da circa dieci giorni l‘Italia ha detto addio alle mascherine all’aperto, anche se non ovunque, ma per ora dovremo fare ancora i conti con il dispositivo di protezione individuale al chiuso e sui luoghi di lavoro. L’obbligo sarà valido almeno per un altro mese cioè fino a quando scadrà lo stato di emergenza covid disposto dal Governo ma molto probabilmente andrà anche oltre fino ad arrivare alle porte dell’estate. Questa infatti sembra l’intenzione dell’Esecutivo espressa oggi dal ministro della salute Roberto Speranza. "Il covid non sparisce il 31 marzo e le mascherine al chiuso sono ancora importanti” ha spiegato infatti Speranza, sottolineando che “la partita non è chiusa”.

Speranza: "Serve gradualità, il coronavirus non stringe la mano e se ne va"

"Ho voglia anch'io di mettermi alle spalle questa stagione, come dice Draghi. Siamo dentro un percorso e dobbiamo continuarlo, ma tenendo i piedi per terra. Sappiamo che con il 91% di over 12 vaccinati e la variante Omicron c'è un contesto diverso. Ma serve gradualità” ha specificato lo stesso Ministro in una intervista a Repubblica ricordando che il Governo ha “sempre seguito la scienza” e lo farà anche in questo caso. Ad ogni modo "Questo è l'anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale", ha spiegato il ministro, "sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell'autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta". Del resto “a marzo parte la quarta dose per gli immuno compromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l'estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo".

Ricciardi: "Negli ambienti chiusi l'uso delle mascherine è rilevantissimo"

L'ipotesi su cui lavora il governo dunque è quella di un allentamento delle misure, compreso l'obbligo di mascherina al chiuso, ma solo in maniera progressiva. “Siamo in un periodo di transizione prima vanno riviste le regole nelle scuole, quelle per le mascherine al chiuso, gli isolamenti per i positivi asintomatici, bisogna procedere per gradi fino alla rimodulazione del Green Pass. Il virus circola ancora" ha spiegato anche il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Lo stop alle mascherine al chiuso “è un argomento di discussione, è chiaro che poi sarà la politica che prenderà la decisione finale ma il nostro consiglio è di evitarlo" ha affermato invece Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ricordando che “Negli ambienti chiusi l'uso delle mascherine è rilevantissimo”