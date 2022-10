Per il consigliere valdostano della Lega Diego Lucianaz il Covid “è una pagliacciata” Diego Lucianaz, consigliere regionale valdostano del gruppo della Lega – ha dichiarato che il Covid è una pagliacciata e i vaccini non sono mai stati testati.

Almeno 178mila morti solo in Italia e oltre 6 milioni a livello globale. Numeri che dovrebbero far riflettere anche i più accaniti negazionisti della pandemia di Sars-CoV-2, soprattutto se ricoprono incarichi istituzionali e di conseguenza dovrebbero – prima di parlare – badare bene al peso delle loro parole.

Chi non ha avuto questa accortezza è stato Diego Lucianaz, consigliere regionale subentrato in Valle d'Aosta – nelle file della Lega (eletto come indipendente) – al posto della neo senatrice Nicoletta Spelgatti.

"Curate i malati, per piacere, e fermate questa colossale pagliacciata, la più grande della storia dell'Unione europea", ha detto Lucinaz riferendosi al Covid, definita come "una grande pagliacciata" che "sta finendo". Secondo il consigliere regionale i "vaccini non sono mai stati testati" e "questa non è più una pandemia e le persone che ragionano lo sanno bene".

Nel suo discorso d'insediamento come consigliere regionale Lucinaz ha sostenuto che "da due anni e mezzo siamo molestati dall'infodemia. Anche in Valle d'Aosta abbiamo il telegiornale Rai che non smette con il suo bollettino giornaliero degli infetti, i giornali locali danno la notizia di un anziano di 102 anni morto per Covid. Fermate questo storytelling, per piacere, i malati continuano ad aspettare, come prima, di essere curati".

Lucinaz era stato già consigliere regionale tra il 2018 e il 2020 nella Lega. Tuttavia da mesi si sarebbe allontanato dal partito guidato da Salvini. "Quest’anno non ho rinnovato la tessera, non ho più fatto politica con la Lega", spiegava nelle scorse settimane.

I motivi della rottura col Carroccio? "Sono uscito massacrato dall’esperienza del Covid, anche finanziariamente. Ho criticato in lungo e in largo tutta la gestione Covid, dai Dpcm romani alla Valle. La Lega mi dice ‘eravamo all’opposizione'. Ho detto ai vertici locali del partito ‘fatemi riflettere'. Sono due anni che bestemmio dietro la Lega, iscrivermi al gruppo in Regione mi sembra una mancanza di coerenza".

In realtà – come risulta anche dal sito del Consiglio Regionale – da ieri Lucinaz aderisce proprio al gruppo della Lega.