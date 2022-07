Paura a Bari: crolla il balcone di una palazzina al San Paolo, residenti in strada Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi a Bari dove è crollato il balcone di una palazzina nel quartiere San Paolo. L’edificioi risale agli anni Settanta mentre i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati 7 anni fa. Nessun ferito.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto della pagina La Voce del San Paolo

Tanta paura nel quartiere San Paolo di Bari: nel primo pomeriggio è infatti crollata gran parte del cornicione di una palazzina in via Umbria. Il crollo ha interessato anche il balcone sottostante, completamente distrutto. Le macerie sono cadute anche sul marciapiede ma fortunatamente non ci sono stati feriti. In quel momento, infatti, non vi era nessuno al di sotto dell'edificio. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, ripulirla e verificare i danni.

Accorsi in via Umbria anche gli agenti della polizia locale. Secondo quanto reso noto, la palazzina dovrebbe risalire agli anni Settanta, ma la ristrutturazione sarebbe stata effettuata sette anni fa. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, nella struttura abitano otto famiglie. All'ultimo piano, quello colpito dal crollo, vive una giovane coppia con due bambini.

I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie dal marciapiede e ripulire la facciata: la ringhiera all'ultimo piano è stata tagliata in due dai detriti e una parte è rimasta pericolosamente appesa. I vigili del fuoco si occuperanno della rimozione.

I residenti sono usciti in strada subito dopo il crollo. Non è chiaro se gli inquilini dei piani interessati dovranno dormire altrove questa notte. I vigili del fuoco si sono adoperati fin da subito per verificare lo stato di salute di tutti gli abitanti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la zona era deserta al momento del crollo. Le autorità quindi hanno iniziato tutte le procedure per la messa in sicurezza della zona mentre la folla si radunava nei dintorni. Nei prossimi giorni saranno effettuate nuove verifiche sulla struttura abitativa per capire cosa sia accaduto nel pomeriggio di oggi e cosa abbia causato il deterioramento della facciata