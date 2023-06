Passanti bloccano malviventi e sventano rapina in gioielleria, spari in strada e paura a Catania La rapina nella mattinata di oggi. La dinamica è ancora da ricostruire ma si parla di almeno tre colpi esplosi durante la colluttazione. Due proiettili si sarebbero conficcati nel muro ma fortunatamente non si registrano feriti.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Una rapina armi in pugno, seguita da una colluttazione tra malviventi e passanti e spari in strada, prima dell’arrivo della polizia. Sono i momenti di panico vissuti oggi a Catania dove alcuni malviventi hanno tentato un colpo in una gioielleria del capoluogo etneo ma sono stati fermati da alcuni passanti che sono riusciti a bloccarne uno e a farlo arrestare dalla polizia che ha anche recuperato il bottino caduto durante la colluttazione.

La rapina nella mattinata di oggi in via Mandrà dove due malviventi col volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione in una gioielleria-compro oro, arraffando quanto più cose era possibile portare via, tra preziosi e soldi contanti, prima di cercare di scappare a piedi verso un mezzo parcheggiato poco lontano.

Le urla della commessa però hanno messo in allarme i passanti e a questo punto sarebbero intervenute alcune persone presenti in zona che avrebbero cercato di fermare i due avviando con loro una colluttazione in strada. Un intervento decisivo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine visto che uno dei rapinatori sarebbe stato bloccato da un cittadino che gli avrebbe fatto cadere anche il bottino, mentre il complice sarebbe riuscito a dileguarsi.

Sul posto nel frattempo sono accorse diverse volanti della polizia con gli agenti che infine hanno preso in custodia l’uomo bloccato dai passanti, arrestando il rapinatore e recuperando il bottino. Durante la colluttazione sarebbero partiti anche dei colpi di pistola.

La dinamica è ancora da ricostruire ma si parla di almeno tre colpi esplosi, secondo alcuni testimoni. Due proiettili si sarebbero conficcati nel muro ma fortunatamente non si registrano feriti. A terra sarebbe rimasta l’arma, un revolver, così come una borsa coni gioielli e i bossoli che sono stati repertati dalla scientifica intervenuta dopo i fatti. La polizia sta ancora cercando il complice del rapinatore fermato