Partorisce da sola in bagno il sesto figlio dopo aver messo gli altri davanti alla tv: la storia di Laura La storia di Laura, 38enne friulana, che ha partorito nel bagno di casa da sola il sesto figlio dopo aver messo gli altri 5 davanti alla tv e mentre il marito era a lavoro: "È stata coraggiosissima. Ha fatto tutto sola".

A cura di Ida Artiaco

Il marito era a lavoro e l'ambulanza non era ancora arrivata, ma il bimbo che aveva in grembo aveva fretta di nascere. Così, ha messo gli altri cinque figli davanti alla tv, si è chiusa in bagno e da sola ed è riuscita a partorire. È questa la storia di Laura Micelli, mamma 38enne di Strassoldo (Udine), che ha dato alla luce il suo sesto figlio in modo non proprio ordinario.

A raccontarla è stato il Messaggero Veneto. "Ho visto che era cianotico, gli ho tolto il cordone ombelicale attorno al collo", ha detto la donna al quotidiano. Il piccolo è nato sabato scorso, intorno alle 20.30. Laura stava cambiando il più piccolo dei suoi suoi figli, che ha un anno, quando ha capito che era arrivato il momento del parto: ha terminato l'operazione con il piccolo, ha avvisato il marito, ha cambiato anche l'altro bimbo di 2 anni, li ha messi entrambi a letto e ha acceso la tv per tenere tranquilli i tre più grandi davanti a un cartone animato.

Ha poi chiesto l'intervento di una ambulanza ma ormai le contrazioni erano diventate molto forti, così si è sistemata in bagno e ha partorito. "Sono andata in bagno, ho steso gli asciugamani sul pavimento e mi sono messa in posizione, poco dopo è uscita la testa e il bimbo", ha detto Laura.

Il neonato "era cianotico e mi pareva che non respirasse. Ho visto che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo. Li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca. A quel punto è arrivata l'ambulanza ed è arrivato mio marito". Sono stati i sanitari a tagliare il cordone ombelicale prima di trasportare la donna all'ospedale di Monfalcone. Per il marito di Laura, Paolo, "è stata coraggiosissima. Ha fatto tutto sola. I bambini che erano svegli, sono rimasti un attimo scossi dall’evento, ma una nostra vicina, che ha bimbi anche lei, lì ha portati a casa sua per farli stare tranquilli". Il piccolo, di oltre chili, sta bene così come la sua mamma.