Pamela Mastropietro, Oseghele non si oppone a incontro con la mamma della 18enne: “Non l’ho uccisa” Dopo la richiesta della mamma di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018, l’avvocato di Innocent Oseghale afferma che lui lui non si rifiuterebbe ma avverte: “La sua versione non è cambiata”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Si fa sempre più probabile l'incontro tra la mamma di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018, e Innocent Oseghale, l'uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso la 18enne. Dopo la richiesta della donna in una lunga lettera pubblica rivolta all'assassino della figlia, a rispondere ora è il legale dell'uomo secondo il quale Oseghale non si opporrebbe a una simile richiesta formale da parte di Alessandra Verni visto che ne ha già parlato in passato.

Avvocato e assistito non hanno ancora parlato della richiesta specifica della donna di incontrarlo in carcere, ma il legale ha rivelato che l'argomento è stato già toccato in passato senza nessuna chiusura dell'uomo. "Ho avuto un colloquio con lui dieci giorni fa ma io credo che a priori non rifiuterebbe un incontro" ha rivelato infatti all'Adnkronos l'avvocato Umberto Gramenzi, aggiungendo: "Ne avevamo accennato altre volte a una questione del genere, che si sarebbe prima o poi verificata e lui non si è mai posto in una condizione di chiusura nei confronti dei familiari della ragazza".

Alessandra Verni mamma di Pamela

Lo stesso legale avverte però che la versione di Oseghale non è cambiata, nonostante la condanna all'ergastolo per omicidio e violenza sessuale. L'uomo infatti continua a proclamarsi innocente e a sostenere di non aver ucciso la ragazza ma di aver cercato di disfarsi del corpo dopo che lei era morta per overdose. "La sua versione è sempre quella: non ha ucciso Pamela Mastropietro e Pamela sarebbe morta dopo essere caduta a terra per essersi sentita male per un'overdose" ha ricordato l'avvocato.

Una precisazione importante visto che la richiesta di incontro della signora Alessandra Verni è finalizzata a una sola cosa: "La verità sulla morte di Pamela Mastropietro". "Voglio guardarti negli occhi e chiederti la libertà. Voglio provare a cercare di capire perché e come sei arrivato a compiere un atto così terribile! Se fosse successo a tua figlia cosa avresti fatto? Spero che da questo incontro possa emergere un barlume di umanità e di verità che possa portare ad una profonda riflessione" ha scritto infatti la mamma di Pamela Mastropietro, aggiungendo: "Per me è un passo fondamentale nel mio percorso di crescita e Guarigione nella ricerca di una pace interiore, per te è un modo per redimerti e capire l'enormità del dolore che hai causato. Non cerco vendetta ma verità, giustizia e pace".

"Premesso che non ha cambiato una virgola nella sua versione secondo me, se le autorità competenti autorizzassero questo incontro, lui non si rifiuterebbe" ha spiegato invece l'avvocato di Innocent Oseghale.