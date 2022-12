Palpeggia e cerca di baciare una donna in una lavanderia, lei lo fotografa e lo fa arrestare Una ragazza è riuscita a divincolarsi da un tentativo di violenza sessuale mentre si trovava in una lavanderia del centro storico di Brindisi, prima di fotografare il suo aggressore. Proprio le immagini sul suo smartphone hanno permesso alle forze dell’ordine di identificarlo e arrestarlo.

A cura di Ida Artiaco

Avrebbe immobilizzato una ragazza in una lavanderia. L'avrebbe palpeggiata e persino tentato di baciarla. Ma lei è riuscita a divincolarsi e a fotografare l'uomo mentre fuggiva, permettendo alle forze dell'ordine di identificarlo.

È quanto successo nel centro storico di Brindisi, dove gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo con l'accusa di violenza sessuale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la ragazza, di cui non sono state rese noto altre generalità, sarebbe riuscita a divincolarsi dal tentativo di violenza, con l'uomo, di cui non si conosce l'età, che ha provato a baciarla dopo averla immobilizzata, per poi fotografare il suo aggressore mentre fuggiva.

Le stesse immagini scattate dallo smartphone hanno permesso agli investigatori di rintracciare, anche se non con poche difficoltà, il presunto aggressore e di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza.

Al termine degli atti di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stato così trasferito in carcere a Brindisi, dove al momento resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'uomo è stato fermato dagli agenti, intervenuti dopo una telefonata effettuata sempre dalla vittima nel tentativo di chiedere aiuto.