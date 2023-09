Palermo, trova borsello con cento euro e lo dà alla polizia: il gesto di onesta del clochard Accade a Palermo, dove il senzatetto vive dal 2018. Nella zona di Via Crispi, vicino al porto, Luigi ha ritrovato il borsello (con dentro portafoglio e smartphone) prontamente restituito al proprietario.

A cura di Matteo Pelliccia

Immagine di repertorio

Nelle strade di Palermo una storia di gentilezza e onestà ha fatto breccia nei cuori dei cittadini. Luigi, un uomo di sessantasette anni che da più di cinque anni vive nella difficile realtà dei senzatetto, è diventato l'eroe inaspettato di una vicenda che ha riscattato la fiducia nella bontà umana.

L'uomo si è imbattuto in un borsello abbandonato lungo via Crispi, in centro città. Molti avrebbero potuto facilmente vedere in quella situazione l'opportunità di migliorare la propria condizione, ma Luigi ha dimostrato di avere una coscienza e un senso di responsabilità fuori dal comune. Nel borsello c'erano cento euro, documenti importanti e persino uno smartphone di valore.

Senza esitazione, l'uomo ha deciso di prendere una strada diversa da quella che il destino sembrava avergli riservato. Ha preso il borsello e si è diretto verso l'ufficio della polizia, situato nel porto di Palermo.

Gli agenti di polizia, colpiti dalla rettitudine di Luigi, hanno avviato un'indagine per scoprire l'identità del proprietario del borsello smarrito. Grazie ai documenti al suo interno, non è stato difficile risalire alla persona in questione: un turista ligure che stava tornando a casa dopo aver trascorso alcuni giorni nel capoluogo siciliano.

Il viaggiatore è stato contattato dagli inquirenti e gli è stato consegnato il portafoglio: al momento del ritrovamento, era incredulo, specie quando ha saputo dell'incredibile passato di Luigi.

Nonostante la sua difficile situazione personale, Luigi ha è diventato un esempio di come la bontà umana possa brillare in qualsiasi situazione.

Il clochard, infatti, dal 2018 dorme in un'auto abbandonata proprio vicino al porto di Palermo, dove è stato trovato il portafoglio abbandonato; per lavarsi, l'uomo usufruisce dei bagni pubblici.

Un evento incredibile, che ha dimostrato come la gentilezza e la generosità possano fiorire anche nei luoghi più inaspettati e nelle persone che hanno affrontato le sfide più difficili della vita.