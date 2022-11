Palermo, festa di battesimo finisce in rissa: feriti anche padre e nonno della neonata La rissa si è verificata nel quartiere Borgo Vecchio: feriti il padre e il nonno della bambina festeggiata. Sul posto carabinieri e ambulanza.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Una giornata di festa è finita nel peggiore dei modi a Palermo: al termine di un ricevimento di battesimo organizzato in un ristorante del quartiere Borgo Vecchio è infatti scattata una rissa tra alcuni invitati ed è stato necessario un intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine.

La baruffa risale a domenica sera e, stando a quanto emerso, è scoppiata alla fine della serata per ragioni che ancora devono essere chiarite. Sembra che tutti gli invitati stessero oramai per andarsene quando improvvisamente sono prima volate urla e minacce tra alcuni parenti. Ben presto, probabilmente con la complicità dell'alcol, dalle parole si è passati ai fatti. Pare che sarebbe rimasto coinvolto anche il padre e il nonno della festeggiata. Qualcuno dei partecipanti alla rissa sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

Come ricorda Blog Sicilia sono numerosi gli episodi di risse nel corso di serate all’interno o all’esterno di locali palermitani. Un paio di mesi fa il questore del capoluogo siciliano, Leopoldo Laricchia, ha sospeso per 30 giorni la licenza della discoteca Isound di via dell’Arsenale dove una violenta lite aveva provocato il ferimento di una ragazza al volto. La scazzottata è cominciata quando una decina di ragazzi sono fuggiti dalla discoteca e qualcuno ha iniziato a lanciare bottigliette di vetro che hanno ferito alcuni di loro. La più grave una giovane colpita al volto e soccorsa dai sanitari del 118. Per la ragazza la prognosi è stata di 6 giorni.