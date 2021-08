Padova, “Vado al Mc Donald’s” e scompare: si cerca il 16enne Matteo Trivellato Scomparso da ormai due giorni il 16enne Matteo Trivellato, allontanatosi dalla sua casa nel Padovano dicendo ai genitori che sarebbe andato al Mc Donald’s. Le ricerche erano state interrotte poiché la Protezione Civile aveva dichiarato di averlo ritrovato: la notizia diffusa, però, si è rivelata infondata. Del ragazzo non si hanno notizie da 48 ore.

A cura di Gabriella Mazzeo

I vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri, sono stati impegnati per quasi due giorni nelle ricerche di Matteo Trivellato, un ragazzo di 16 anni di Monselice, nel Padovano, scomparso di casa nella mattinata di ieri martedì 17 agosto. "Vado al Mc Donald's" aveva scritto ai familiari su un biglietto che ha lasciato in casa prima di sparire. Al fast food della città non è però mai arrivato e così è scattato l'allarme. Le forze dell'ordine hanno subito ipotizzato l'allontanamento volontario, dispiegando tutte le forze nelle ricerche. Il ragazzo non aveva con sé il cellulare e i documenti. Al momento della scomparsa, i parenti hanno pubblicato un post su Facebook chiedendo ai cittadini di fornire notizie del 16enne scomparso. Nel pomeriggio di oggi 18 agosto, la Protezione Civile ha smantellato il centro di coordinamento delle ricerche, sostenendo che il 16enne era stato ritrovato alla stazione di Verona e messo su un treno per tornare a casa dalla famiglia. La notizia, però, si è rivelata infondata e sono nuovamente aperte le ricerche dell'adolescente del quale non si hanno ormai notizie da 48 ore.

I carabinieri hanno iniziato le ricerche già nella giornata di martedì. Difficile però ricevere notizie del giovane: unica sostanziale novità nella giornata di martedì, il ritrovamento della bici con la quale ha lasciato casa, incatenata a un pilone di piazzale Carpanadeo, nel centro cittadino, non lontano dalla stazione delle corriere. Secondo le prime notizie fornite, Matteo aveva con sé soltanto qualche banconota e la copia stampata del green pass. Con gli amici aveva parlato nei giorni scorsi di un rave in Toscana per il quale i genitori gli avevano negato il permesso. La festa alla quale il ragazzo voleva andare si sarebbe svolta tra Viterbo e la Toscana: trattasi di un raduno non autorizzato in violazione delle norme anti-Covid.