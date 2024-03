Padova, terribile schianto frontale tra auto e un camion: morti marito e moglie anziani Il tragico incidente sulla Sr10Var, all’altezza di Este. Vittime un uomo di 80 anni e la compagna di una vita di 77 che vivevano a Carceri. Pare che l’anziano sia stato colto da malore, finendo per invadere la corsia opposta sulla quale stava transitando un camion. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si chiamavano Graziano Baldo e Ermiliana Toniolo, i due anziani coniugi morti nello schianto di un'auto contro un camion lunedì 11 marzo sulla Sr10Var, all'altezza di Este, nel Padovano.

Stando alle ricostruzioni, l'80enne sarebbe stato colto da un malore perdendo così il controllo della sua Dacia Sandero e finendo per invadere la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un mezzo pesante che ha tentato ogni manovra per evitare l'utilitaria senza tuttavia riuscirci.

Un urto violentissimo avvenuto all'altezza di Carceri a seguito del quale Graziano ed Ermiliana, 77enne, sono morti sul colpo. Nonostante i disperati tentativi di soccorso operati dai sanitari del Suem 118 per due persone non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del camion, S.C. di 47 anni, che è stato comunque accompagnato al pronto soccorso in stato di choc.

L'improvviso morte dei due coniugi ha lasciato sgomenti i figli, Filippo ed Elena, e i parenti. La coppia viveva a Carceri di Santa Caterina d'Este. "Mamma e papà erano andati a trovare mio fratello Filippo a Montegrotto Terme. Di solito si fermavano da me per salutarci, ma oggi avevano un impegno. Erano dei grandi lavoratori, amorevoli con noi e con i nipoti, loro immensa gioia e orgoglio. Amavano viaggiare e stare in compagnia e hanno seguito mio fratello con il ciclismo", ha raccontato Elena, come riporta il Gazzettino.

"Meno male che i bambini non erano con loro – racconta una delle cognate -. Altrimenti sarebbe stata una tragedia immensa. Io amo consultare i social e ho appreso della disgrazia nel pomeriggio. Ho visto le foto dell'auto incidentata sui siti di notizie e mi era parso di vedere la copertina marrone che mia cognata era solita mettere in macchina. Ma non avevo lì per lì pensato a loro".