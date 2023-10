Ottantenne molestata da minori si barrica in casa, filma tutto col cellulare e li incastra: denunciati I ragazzini, tutti tra i 13 e i 14 anni, denunciati dai carabinieri di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. Fondamentale per incastrare i minori, alcuni video che la stessa anziana ha deciso di registrare col suo telefonino.

A cura di Antonio Palma

Tre giovanissimi adolescenti tra i 13 e i 14 anni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dai carabinieri di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, con le accuse di molestie e disturbo alle persone, danneggiamento aggravato e minaccia ai danni di una donna ultraottantenne della stessa cittadina reggina. Secondo l’accusa, infatti, i tre per lungo tempo avrebbero preso di mira l’anziana donna, tormentandola con vari atteggiamenti vessatori e mettendo in atto comportamenti sempre più aggressivi nei suoi confronti.

Tra gli episodi contestati ai tre minori adolescenti, l’aver riempito la serratura dell’abitazione della pensionata con del materiale isolante, che le ha impedito di inserire le chiavi nella toppa. La donna però nel tempo avrebbe subito anche continui insulti, prevaricazioni e minacce da parte dei minori. La svolta nella serata del 22 settembre scorso quando la donna si è rivolta ai carabinieri raccontando le sue crescenti preoccupazione per gli episodi di prevaricazione attribuibili ai giovani.

Fondamentale per incastrare i minori alcuni video che la stessa anziana ha deciso di registrare col suo telefonino. La donna infatti alla fine ha preso il suo smartphone e ha registrato i comportanti dei ragazzi, facendoli vedere ai carabinieri. Nel suo racconto la signora ha rivelato di essersi addirittura barricata in casa per difendersi dai ragazzi che la tormentavano in una occasione, bloccando rudimentalmente la porta con una sedia.

In seguito alla segnalazione della donna, i carabinieri si sono subito messi all’opera avviando una fulminea attività di indagine che in pochi giorni ha portato all'individuazione e alla denuncia a piede libero dei tre giovani. Le indagini ora però continuano per risalire ad eventuali complici dei tre minori.