Ossido di etilene nel gelato, richiamato dai supermercati: l’allerta del Ministero Il prodotto interessato dal ritiro è il Gelato Tartufo nero e Tartufo Bianco venduto con marchio Iper, catena di supermercati, in confezioni da 180 grammi ciascuna.

A cura di Antonio Palma

Un lotto di Gelato al tartufo è stato ritirato dal mercato per un possibile rischio chimico per i consumatori. L’avviso di allerta è stato lanciato dal Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto interessato dal ritiro è il Gelato Tartufo nero e Tartufo Bianco prodotto dalla ditta New Cold S.R. l. nel proprio stabilimento di via Contarico, a Lodi, e venduto con marchio Iper, catena di supermercati. Come rende noto la stessa catena della grande distribuzione e l’avviso di richiamo, datato 18 novembre, il ritiro dai supermercati è stato disposto in via prefazionale dallo stesso produttore a causa della possibile presenza di ossido di etilene in uno degli ingredienti usati per preparare il gelato.

Il lotto del prodotto interessato dal ritiro è il numero 21067 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato all’8 marzo 2023. Si tratta di vaschette di gelato vendute in confezioni da 180 grammi ciascuna per Iper Montebello S.P.A. Le confezioni invendute sono già state ritirate dai frigoriferi ma, come sempre in questi casi, chi avesse già acquistato il gelato con il lotto sopra indicato è invitato a non consumarlo ma a restituire il prodotto al punto vendita. Non si tratta chiaramente del primo ritiro legato alla possibile presenza di ossido di etilene nei prodotti. Il problema della presenza del composto in alcune materie prime usate nella produzione alimentare da mesi è responsabile di migliaia di richiami di prodotti tra cui anche gelati. L’ossido di etilene è un pesticida che però è vietato dalla legge europea se in quantità oltre i limiti in quanto potrebbe comportare rischi per la salute.