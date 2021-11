Orrore a Modena, 13enne ubriaca e stuprata allo stadio: il branco cerca di bloccare i soccorsi Una ragazzina di 13 anni, in stato confusionale, è stata soccorsa ieri sera al parco Novi Sad a Modena. Era in compagnia del fidanzatino e di altri amici quando sono stati chiamati i soccorsi. Pare che alcuni giovani abbiano tentato di bloccarne le operazioni e di sottrarre la ragazza ai soccorritori. Indagini in corso: non si esclude che abbia anche subito violenza sessuale.

A cura di Ida Artiaco

Sarebbe stata vittima di uno stupro la ragazzina di 13 anni che è stata soccorsa la scorsa notte a Modena sulle tribune del parco Novi Sad. Il condizionale è d'obbligo, dal momento che accertamenti su cosa sia successo realmente sono ancora in corso, ma ciò che le forze dell'ordine hanno visto dopo essere state allertate da alcuni passanti è preoccupante. A riferire l'accaduto è la Gazzetta di Modena: la Polizia locale ha infatti trovato la giovane in stato confusionale dopo aver assunto svariati alcolici. Era in compagnia del fidanzato e di altri coetanei quando alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Inoltre, all’arrivo dei medici, pare che alcuni giovani abbiano tentato di bloccarne le operazioni e di sottrarre la ragazza ai soccorritori.

Sono scattati insulti, minacce e pressioni. Gli agenti però sono riusciti a far salire la giovane in automobile per portarla in salvo. La ragazzina, ad ogni modo, è stata soccorsa e il personale sanitario l’ha condotta in ospedale per ulteriori esami. La vittima, stando a quanto riferisce Il Resto del Carlino, risulta ancora ricoverata per l'abuso di alcol e sotto stretto controllo medico. Non si configurerebbero al momento reati ma dai primi accertamenti medici, comunque, sembrerebbe che la 13enne sia stata abusata sessualmente. Sulla vicenda si è attivata anche la squadra mobile della polizia. Il fatto è stato confermato questa mattina anche dal Comune di Modena che ha dato conto solamente dell'intervento sul posto della polizia locale. Sono in corso le indagini riservate da parte della Procura per individuare i responsabili e fare piena luce sull'accaduto e che indagherebbe per tentata violenza.