L’oroscopo di domani, mercoledì 8 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 8 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Sarà forte l’influenza della Luna nuova in Toro: un momento di raccoglimento e di introversione con una scarsa predisposizione al dialogo, ma grande attenzione a ciò che ci fa sentire al sicuro. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con l'oroscopo di domani, mercoledì 8 maggio 2024, ci sveglieremo alle 5 e mezza di mattina con la Luna nuova nel segno del Toro. È una fase lunare di grande attenzione al nostro corpo e ai suoi segnali, ma anche ai nostri spazi e a quello che abbiamo conquistato e guadagnato sia concretamente che metaforicamente parlando. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: sai perfettamente come stuzzicare.

Lavoro: pensi sempre al tuo tornaconto.

Fortuna: gira sempre dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: informati sui festival estivi in giro per l’Europa.

Voto: 8 provocatore.

Toro

Amore: lo vuoi protetto come nel caveau di una banca.

Lavoro: fai anche gli straordinari gratis per amore.

Fortuna: sei il suo ‘cocco’ preferito.

Il consiglio del giorno: non essere troppo soffocante.

Voto 9 re del tuo castello.

Gemelli

Amore: lo innondate di parole, decisamente non caste e pure.

Lavoro: si fa solo come dite voi.

Fortuna: pretendi sia già a disposizione alle 7 del mattino con la colazione pronta.

Il consiglio del giorno: non essere sempre certo di imporre le tue idee.

Voto 6 e mezzo perentori.

Cancro

Amore: lo tieni al sicuro da sguardi indiscreti.

Lavoro: anche se non sembra su certi temi sei molto attento.

Fortuna: la trovi in un ‘gratta e vinci’.

Il consiglio del giorno: niente curiosità, tu puoi rilassarti profondamente nella tua comoda casa.

Voto 6 e mezzo a tuo modo molto sveglio.

Leone

Amore: non ne vuoi proprio sentir parlare.

Lavoro: qualche dettaglio potrebbe sfuggirti.

Fortuna: fai finta che non ti interessa.

Il consiglio del giorno: calma e sangue freddo.

Voto 5 – insofferente.

Vergine

Amore: lo avvolgi in lenzuola di seta.

Lavoro: riesci sempre ad ottenere quello che vuoi.

Fortuna: non può proprio dirti di no.

Il consiglio del giorno: puoi festeggiare i tuoi ottimi risultati con un brindisi.

Voto 7 e mezzo soddisfatta.

Bilancia

Amore: segui solo le ‘vibes’.

Lavoro: stai felicemente in quella grande fetta di zona ‘grigia’ intrinseca di ipotesi e dubbi.

Fortuna: la stai aspettando come una nave cargo da Temu.

Il consiglio del giorno: ormai hai deciso di prendere tutto con grande ironia.

Voto 6 ironica.

Scorpione

Amore: prima di tutto pensa a te stesso.

Lavoro: anche li ti fanno proprio girare le scatole.

Fortuna: per te ha la forma dei tappi per le orecchie.

Il consiglio del giorno: silenzio, una candela accesa e un buon incenso.

Voto 5 – da riequilibrare.

Sagittario

Amore: deve starti ad ascoltare per ore.

Lavoro: per trascrivere tutta la tua conoscenza ci vorrebbe un’enciclopedia.

Fortuna: è una dote assodata.

Il consiglio del giorno: approfondire è sempre un gran piacere.

Voto 7 molto savio.

Capricorno

Amore: dolcissimo solo nella tua cerchia ristretta di famigliari.

Lavoro: ti impegni solo se c’è un bel tornaconto.

Fortuna: prova a mettere in ordine tutte le emozioni che proverai in questa giornata e ti assicuro che saranno parecchie.

Il consiglio del giorno: le tue attenzioni sono solo per pochi, non per tutti.

Voto 8 emotivo.

Acquario

Amore: niente dolcezze.

Lavoro: meglio tenere a freno la lingua.

Fortuna: la guardi come i costumi da bagno in attesa che arrivi l’estate.

Il consiglio del giorno: le battutine a doppio senso oggi non funzionano.

Voto 6 – opta per il silenzio.

Pesci

Amore: senza limiti e confini.

Lavoro: avete sempre le maniche rimboccate.

Fortuna: voi la fabbricate autonomamente.

Il consiglio del giorno: dare una mano al prossimo è sempre un immenso piacere.

Voto 8 e mezzo grandiosi.