L’oroscopo di domani, lunedì 11 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 11 marzo 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La settimana inizia con grinta: la Luna è crescente in Ariete, quindi fattiva e risolutiva. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Quante novità nell'oroscopo di domani, lunedì 11 marzo 2024: il pianeta del pensiero, Mercurio, è entrato nel segno dell'Ariete e questo renderà tutti i segni di fuoco molto più decisi, creativi ma anche testardi. Intanto, dopo il weekend di Luna nuova in Pesci molto profondo e introspettivo, iniziamo la settimana con una concreta Luna crescente in Ariete. Il segno fortunato è proprio l'Ariete mentre il segno sfortunato il Capricorno, scocciato dallo spostamento di Mercurio.

Ariete

Amore: ti sei trasformato nel fidanzatino perfetto.

Lavoro: sei tu ora a dare i consigli più preziosi ai colleghi.

Fortuna: è come un nuovo gioco della Nintendo switch, non vedi l’ora di provarlo.

Il consiglio del giorno: essere gentile e affettuoso è decisamente la tua firma.

Voto: 8 e mezzo propositivo.

Toro

Amore: la stagione degli accoppiamenti è ancora un po’ lontana.

Lavoro: torni ad avere una corretta costruzione del discorso e tutti riescono nuovamente a comprendere quello che dici.

Fortuna: ti suggerisce divertenti barzellette per darti nuovamente un po’ di smalto.

Il consiglio del giorno: leggi sempre i quotidiani la mattina per essere ben informato.

Voto 6 più sereno.

Gemelli

Amore: vi regala nuovamente moltissima pace.

Lavoro: ora si che si ragiona e potete nuovamente andare ad una velocità supersonica.

Fortuna: sapete benissimo dove trovarla e come meglio utilizzarla.

Il consiglio del giorno: non ne avete proprio bisogno fate tutto da soli.

Voto 8 e mezzo rapidi.

Cancro

Amore: lo fai scappare a gambe levate.

Lavoro: dare sempre la colpa agli altri non è una soluzione.

Fortuna: neanche lei riesce a toglierti quella punta di veleno.

Il consiglio del giorno: prova a mantenere un segreto anche piccolissimo.

Voto 5 antipatico.

Leone

Amore: lo tiene ancora a debita a distanza.

Lavoro: non vedi l’ora di darti un grande da fare.

Fortuna: già aver ritrovato la logica ti sembra un ottimo risultato.

Il consiglio del giorno: puoi finalmente seguire tutti i programmi politici senza dover chiedere il riassunto al tuo coinquilino.

Voto 7 serenissimo.

Vergine

Amore: tornano i tuoi modini perfettini.

Lavoro: come prima cosa metti subito tutto in ordine come piace a te.

Fortuna: ti consiglia di fare un po’ di ripulisti perché serve sempre.

Il consiglio del giorno: scrivi un bel messaggino per uscire con la persona che ti piace.

Voto 7 di nuovo nei tuoi panni.

Bilancia

Amore: solo qui c’è sempre grande soddisfazione.

Lavoro: hai bisogno di un assistente perché dimentichi tutto.

Fortuna: sempre pronta ad aiutarti ma non a fare i miracoli.

Il consiglio del giorno: punta tutto su bellezza e stile che funzionano sempre.

Voto 7 – niente rischi.

Scorpione

Amore: puoi iniziare a piazzare i blocchi di partenza.

Lavoro: ti rilassi un po’, non devi essere per forza il primo della classe.

Fortuna: meglio studiarsela da soli che attendere il fato.

Il consiglio del giorno: vai a fare la spesa alle sette di sera all’Esselunga di Viale Papiniano per fare le prove generali di tacchinaggio.

Voto 6 più che ottimo per te.

Sagittario

Amore: pare proprio che tu sia atterrato da Venere, pieno d’amore.

Lavoro: sei l’unico ad avere idee davvero sensate.

Fortuna: Ti piace sfruttarla al cento per cento.

Il consiglio del giorno: shopping primaverile nel tuo negozio preferito.

Voto 9 al top.

Capricorno

Amore: se pretendi la perfezione ti sbagli di grosso.

Lavoro: ti fissi su dei dettagli che noti unicamente tu e che sfiniscono tutti i tuoi colleghi.

Fortuna: investila tutta nella comodità o in un accesso ad una spa da cinque stelle lusso.

Il consiglio del giorno: cerca di smussare gli spigoli anche se ti piacciono molto appuntiti.

Voto 6 – irritato.

Acquario

Amore: lo vuoi divorare come una scatola dei tuoi cioccolatini preferiti.

Lavoro: sei fondamentale anche il capo te lo riconosce totalmente.

Fortuna: la distribuisce a tutti in eguale misura.

Il consiglio del giorno: Metti in risalto quel tuo lato intellettuale che ti assicuro è anche molto sexy.

Voto 9 gioioso.

Pesci

Amore: lo aspettate a braccia aperte.

Lavoro: potete nuovamente concedervi la pausa pranzo.

Fortuna: vi coccola nella quiete più profonda.

Il consiglio del giorno: mettetevi in pigiama appena rientrati a casa per un relax totale.

Voto 6 voglia di riposo.