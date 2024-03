L’oroscopo di domani, sabato 9 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 9 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. C’è tantissima emotività dolce, ma anche profonda con la Luna in Pesci insieme anche a Mercurio. Ci sembrerà più facile comprendere i bisogni di chi abbiamo di fianco: Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, sabato 9 marzo 2024, la Luna è già nel segno magico dei Pesci e si sta avvicinando al Sole dove domani diventerà Luna nuova. C'è un'enorme spiritualità e bisogno di lentezza, accortezza, dolcezza, intensità emotiva in questo fine settimana, non lasciamoci scappare la bella occasione. Il segno fortunato è lo Scorpione, finalmente, mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: se solo esistesse come sport olimpico, sai quante medaglie!

Fortuna: con questa Venere e questo Marte, direi decisamente fortunato in amore, il tuo partner.

Il consiglio del giorno: organizza una maratona di serie TV con gli amici e prova che sapresti vincere anche lì, seduto sul divano.

Voto: 8

Toro

Amore: lo escludi a priori.

Fortuna: rimani aperto alle opportunità con ottimismo.

Il consiglio del giorno: fatti un regalo da scartare il giorno del tuo compleanno.

Voto: 6

Gemelli

Amore: se una cosa vi viene bene in questi giorni è proprio questa.

Fortuna: la vostra fortuna è quella di navigare tra le sfide con spirito intraprendente.

Il consiglio del giorno: fate almeno 30 minuti di esercizio fisico intenso, aiuta la concentrazione.

Voto : 5

Cancro

Amore: trabocca di sentimento.

Fortuna: così carico d’ottimismo, la fortuna non può che sorriderti.

Il consiglio del giorno: se vuoi un colpo di grazia, guarda “Le pagine della nostra vita in loop”.

Leone

Amore: non è nemmeno lontanamente sulla tua lista. nemmeno all’ultima riga, in piccolino.

Fortuna: raggiungibile quanto la perfezione assoluta.

Il consiglio del giorno: prepara un termos gigante di tisana alla melissa.

Voto: 5

Vergine

Amore: visto che il cervello si è dato alla macchia, dai un po’ di soddisfazione al fisico.

Fortuna: oggi te ne servirebbe più di quanta ne disponi.

Il consiglio del giorno: regala agli amici tutti quei vestitini o T-shirt che ami ancora ma non metti più.

Voto: 5

Bilancia

Amore: ce n’è per tutti.

Fortuna: non avrai nemmeno il tempo di pensarci!

Il consiglio del giorno: goditi ogni istante.

Voto: 8

Scorpione

Amore: un frigorifero vuoto, con un petto di pollo. Freddino e deprimente.

Fortuna immediata quanto un sentiero di montagna in tacchi a spillo.

Il consiglio del giorno: trasforma il tuo letto in un osasi felice di pace.

Voto: un suscettibilissimo 6

Sagittario

Amore: sorprendente e mozzafiato.

Fortuna: colpi di scena.

Il consiglio del giorno: vai a distenderti con una bella nuotata.

Voto: 6

Capricorno

Amore: emani una pace e una sicurezza, oggi, irresistibili.

Fortuna: sono i tuoi familiari.

Il consiglio del giorno: esci e regalati un bel mazzo di fiori.

Voto: 8

Acquario

Amore: INCONTENIBILE come l’entusiasmo di un adolescente.

Fortuna: con tutta questa sicurezza, chi ne ha bisogno?

Il consiglio del giorno: cerca un workshop per imparare ad essere un leader migliore.

Voto: 7

Pesci

Amore: più che sesso, compassione infinita. C’è una nicchia anche per questo.

Fortuna: avervi come confidenti per un consiglio spassionato.

Il consiglio del giorno: metti il tuo amore anche in forno per dolci dedicati alle persone che ami.

Voto: 8