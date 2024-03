L’oroscopo di domani 4 marzo 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 4 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. C’è un buon compromesso tra la creatività di Acquario, Pesci e Sagittario ma anche l’espressione chiara di Mercurio sostenuto da Urano. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato è la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, lunedì 4 marzo 2024, la Luna è calante sempre in Sagittario, dopo che nel weekend è stata quarto di Luna, cioè si è quadrata al Sole in Pesci. Mercurio gode del favore di Urano, che ne velocizza il pensiero e soprattutto l'espressione. Il segno fortunato di domani sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: assolutamente incontenibile.

Lavoro: ricordati che le battutine a doppio senso non sono sempre gradite nei luoghi formali.

Fortuna: ti sa rendere ancora più irresistibile come un profumo a base di ferormoni.

Il consiglio del giorno: sesso matto, ma non esagerare.

Voto: 8 e mezzo energico.

Toro

Amore: ne sei quasi allergico.

Lavoro: solo qui ti senti perfettamente a tuo agio come un pesce nell’acqua.

Fortuna: vorresti che con un tocco di bacchetta magica ti liberasse da tutte le tue insoddisfazioni.

Il consiglio del giorno: nella tua routine mattutina aggiungi cinque minuti di meditazione.

Voto 6 e mezzo irritabile.

Gemelli

Amore: volete essere consolati coccolati tutto il giorno.

Lavoro: vi sentite proprio fuori tempo, non vale la pena di arrabbiarsi.

Fortuna: prendete appuntamento, altrimenti potreste non trovarla.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi ad un club di scacchi.

Voto 6 – malmostosi

Cancro

Amore: mano nella mano.

Lavoro: i tuoi calcoli tornano sempre e sono precisi fino a tre cifre dopo la virgola.

Fortuna: ti garantisce sempre quel grande senso di benessere.

Il consiglio del giorno: prenota già ora le vacanze estive con gli amici.

Voto 7 organizzatissimo

Leone

Amore: così in subbuglio che potresti riaprire l’attività.

Lavoro: con questa serenità sei pronto ad affrontare qualsiasi problematica che ti viene sottoposta.

Fortuna: la identifichi perfettamente ma ti sembra ancora molto lontana.

Il consiglio del giorno: look ispirato alla settimana della moda.

Voto 6 e mezzo aperto al mondo.

Vergine

Amore: calma piatta

Lavoro: a volte bisogna proprio fare spallucce e dire ad alta voce: c’est la vie.

Fortuna: è sempre a disposizione quindi non ti lamentare troppo.

Il consiglio del giorno: rifletti sul concetto di leggerezza e di come potresti applicarla alla tua vita.

Voto 5 malmostosa.

Bilancia

Amore: batti qualsiasi record stagionale.

Lavoro: i risultati si devono sempre condividere con tutto il team.

Fortuna: pronta a donarla a chi ne ha più bisogno.

Il consiglio del giorno: dedicati agli altri, ma non dimenticare te stessa.

Voto 8 dedicata al prossimo

Scorpione

Amore: da ricalibrare come uno strumento di precisione.

Lavoro: qui di certo sei un vero maghetto quindi approfittane.

Fortuna: sei capace di creartela totalmente da solo basta crederci.

Il consiglio del giorno: moderare gli eccessi potrebbe già essere un ottimo obiettivo.

Voto 6 – accontentati.

Sagittario

Amore: fai girare la testa a tutti quanti.

Lavoro: meglio lasciare agli altri la perfetta organizzazione di appuntamenti e meeting durante la giornata.

Fortuna: la vorresti appendere al collo come un souvenir dei tuoi viaggi.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di acquistare i biglietti del treno e dell’aereo con un certo anticipo e soprattutto controlla bene le date.

Voto 7 e mezzo viaggiatore.

Capricorno

Amore: è sempre ben equilibrato.

Lavoro: i successi arrivano come la neve sulle Alpi in questo periodo.

Fortuna: ormai ha deciso di diventare la tua coinquilina.

Il consiglio del giorno: Regalati un weekend sulle piste da sci.

Voto 8 bravissimo.

Acquario

Amore: potresti addirittura trovare l’anima gemella.

Lavoro: grinta e pensiero positivo non ti abbandonano mai.

Fortuna: hai trovato la formula giusta per come farla raddoppiare ogni ogni giorno.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutte le persone che incontri col tuo grandissimo buon umore.

Voto 8 e mezzo sorridente

Pesci

Amore: le tenerezze sono la vostra specialità.

Lavoro: oggi è meglio non stressarvi troppo.

Fortuna: vi assicuro che lavora per voi anche quando vi riposate

Il consiglio del giorno: reinserite il pisolino dopo pranzo nella vostra routine quotidiana.

Voto 6 stanchi