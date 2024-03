L’oroscopo di domani, martedì 26 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 26 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Bilancia è ancora molto forte: i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno) hanno bisogno di riposo e calma. Il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche nell'oroscopo di domani, martedì 26 marzo 2024, è forte l'influenza della Luna in Bilancia, che è nella sua fase gibbosa calante dopo essere stata Luna piena con eclissi ieri. Abbiamo ancora bisogno di pace e riposo. Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato il Cancro, anche se solo un po' tramortito.

Ariete

Amore: focalizzato solo su te stesso.

Lavoro: le intuizioni sono da seguire.

Fortuna: vorresti che si palesasse come la sorpresa nell’uovo di Pasqua.

Il consiglio del giorno: rivaluta un tuo progetto imperdibile.

Voto: 6 spettinato.

Toro

Amore: la una vocazione più profonda.

Lavoro: ti sembra di aver fatto ‘tombola’.

Fortuna: sei tu che puoi distribuirla agli altri.

Il consiglio del giorno: acquista un ‘amaca’ per pisolini sul balcone.

Voto 7 e mezzo tutto amore.

Gemelli

Amore: al momento è una perdita di tempo.

Lavoro: incuriositi da tutte le ultimissime novità.

Fortuna: se vi stressate troppo potreste perdere l’equilibrio.

Il consiglio del giorno: comunicate ad Alexa quali sono le vostre hit preferite.

Voto 6 e mezzo pretenziosi.

Cancro

Amore: ti perdi negli occhi del partner.

Lavoro: sei sempre in ritardo.

Fortuna: come un incrocio dovrebbe segnalarti su quale punto farla procedere.

Il consiglio del giorno: puoi restare incantato e perso nella tua immaginazione solo per cinque minuti al giorno.

Voto 5 svampito.

Leone

Amore: per cedere alle avance deve farti sognare.

Lavoro: ti impegni solo per i progetti in cui credi profondamente.

Fortuna: tu l’acchiappi al volo come il freesbie al parco.

Il consiglio del giorno: non pretendere dinamismo da un bradipo.

Voto 8 e mezzo frenetico.

Vergine

Amore: è come l’ananas sulla pizza.

Lavoro: meglio non discutere con te al momento.

Fortuna: il look da casa è l’unico che ti calza a pennello.

Il consiglio del giorno: taglio sbarazzino che ti dona tantissimo.

Voto 6 – spettinata.

Bilancia

Amore: ti spingi oltre.

Lavoro: non è un momento d’oro.

Fortuna: non è il momento per tentare la sorte.

Il consiglio del giorno: pomeriggio a leggere manga.

Voto 7 e mezzo fantasiosa.

Scorpione

Amore: sempre pronto all’azione.

Lavoro: sei su altri fronti fin troppo impegnato.

Fortuna: con l’amore non ne hai proprio bisogno .

Il consiglio del giorno: weekend romantico con il tuo filarino.

Voto 7 focoso.

Sagittario

Amore: lupo solitario.

Lavoro: solo qui ti esprimi apertamente.

Fortuna: investi sulla tua formazione più che sullo shopping.

Il consiglio del giorno: la vestaglia di seta può sembrare un soprabito se la stiri bene.

Voto 6 – affaticato.

Capricorno

Amore: sei fuori controllo.

Lavoro: non ne imbrocchi una.

Fortuna: non prendertela troppo se ci sono degli intoppi.

Il consiglio del giorno: gita in montagna ma con una guida esperta.

Voto 6 e mezzo pasticcione.

Acquario

Amore: alla ricerca del partner di vita.

Lavoro: super genietto come al solito.

Fortuna: fai uni prospetto su excell per ottimizzarla.

Il consiglio del giorno: organizza un doppio a tennis.

Voto 7 tutto testa.

Pesci

Amore: inzuppati da testa a piedi .

Lavoro: avete il perfetto controllo su tutto.

Fortuna: impersonificate la dea bendata.

Il consiglio del giorno: organizzate le vacanze per tutto il gruppo di amici.

Voto 8 insuperabili.