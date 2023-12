Oroscopo di oggi 24 dicembre 2023: le previsioni segno per segno alla Vigilia di Natale L’oroscopo di oggi, sabato 24 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno: le stelle ci dicono che non c’è bisogno di correre: dove non arriveranno le nostre forze basteranno le parole e soprattutto i sentimenti. C’è una bellissima Venere in trigono a Nettuno che amplifica ogni emozione, soprattutto per Pesci e Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di oggi, sabato 24 dicembre 2023, alla vigilia di Natale: le stelle sembrano davvero parlare di un momento molto ma molto dolce. Se è vero che Mercurio retrogrado rende ancora difficili i nostri spostamenti e le ultime commissioni, arrivano la luna in Gemelli ma soprattutto la Venere trigono a Nettuno a spiegarci che non importa se non riusciamo a fare qualcosa, quello che più conta è stare il più possibile con chi amiamo. Mai come adesso ci sembra vero.

Ariete

Allo scoccare delle dieci di mattina sei pronto già al primo brindisi! Nulla può adombrare il tuo ottimo umore e la tua parlantina infervorata da Mercurio. Parli solo in rima baciata e non ti limiti solo a citazioni ma ti dedichi con bocca a bocca fino allo sfinimento, non tuo, ovviamente ma quello del tuo dolce ‘puntello’.

Toro

La preparazione meticolosa della tavola da pranzo ti impegna anima e corpo. Tu vuoi che tutto sia assolutamente perfetto e molto abbondante. Giove nel tuo segno richiama ‘grandiosità’, che si tratti di cibo, del bere o dei grandi sentimenti tu pretendi il massimo. Sei pronto ad accogliere amici e famiglia per una cena di vigilia con almeno otto portate. Ti senti felice in tutta questa grande ricchezza.

Gemelli

Finire albero, presepe e regali potrebbe essere un’impresa davvero stoica. Marte e Mercurio in opposizione vi rallentano, confondo le idee e non vi fanno ricordare dove avete nascosto i regali. Il rush dell’ultimo minuto non fa proprio per voi. Quindi optate per il ‘minimal’ che funziona sempre. La Luna nel vostro segno vi garantisce grande serenità e magari, verso sera vi verrà voglia di indossare il maglioncino natalizio che fa sempre tanta simpatia e osare con brevi incontri con amici per brindisi augurali.

Cancro

La voglia di abbracciare e baciare tutti sarà davvero contagiosa. Vuoi stupire e rallegrare tutti i tuoi cari. Venere è come una fornitura a vita di gentilezze e dolcezze. Sei così buono che ti infili il tuto ma e di Babbo Natale già all’alba per creare quell’atmosfera magica che rasserena tutti, grandi e piccini. Tu incarni perfettamente l’anima del Natale.

Leone

Quest’anno lustrini e paillettes non ti donano come al solito, tutta colpa di Venere contro. Ma invece di puntare sul look scintillante, tu allieti tutti quanti con battute sagaci e anche un po’ piccanti. Rinnovi il tuo essere anima della festa con Marte, Mercurio e anche la Luna che ti permettono di splendere con questo tocco radical chic che sono certa diventerà il tuo nuovo cavallo di battaglia.

Vergine

Ricorda mia cara che non sarà necessario apparecchiare con il righello per avere una tavola perfetta, e ti assicuro che anche i segnaposti puoi tranquillamente evitarli. Il dictat per oggi è no-stress per tutto ciò che è superfluo che renderebbe questa giornata molto caotica. Sei già emotivamente allarmata dalla Luna storta e da Mercurio e Marte contro. Tu lasciati coinvolgere dalle vibes spontanee perché con Venere dalla tua, comunque vada, sarà un successone.

Bilancia

Fai pace con le emozioni con la Luna a favore questo è proprio il perfetto regalo di Natale. Hai addirittura la voglia, l’idea e le energie per organizzare una cena di Vigilia perfetta. Proprio quella con il menù di magro con i cristalli lustrati e la tovaglia inamidata. Sei così ispirata che per l’occasione potresti scrivere una poesia ad hoc per fare i migliori auguri a tutti gli invitati. Quando ti riconnetti con questo lato magico tutto torna fantastico e armonioso.

Scorpione

Potresti scambiare questa festa con San Valentino con Venere nel tuo segno che ha amplificato le emozioni come un ripetitore collegato a un satellite e ha raggiunto ogni piccola particella del tuo corpo. L’amore pervade tutto e tutti. Sei costantemente accompagnato da un sorriso smagliante anche per chiamare la scorbutica prozia per farle gli auguri. Sei in totale armonia cosmica.

Sagittario

Lo so che hai accettato di presenziare ad almeno cinque cenoni e tu sei fermamente convinto di poter facilmente gestire questa situazione in cui ti sei messo tutto da solo. Marte e Mercurio ti garantiscono quella sicurezza di poter fare e arrivare dappertutto. Sei così esaltato che la Luna in opposizione ti riporta un filino di coscienza. Così potrai realizzare che è meglio godersi pienamente una sola situazione invece di zompettare da un posto ad un altro.

Capricorno

Puoi tirare un sospiro di sollievo perché da quando Mercurio ti ha salutato ti senti totalmente deresponsabilizzato dalla gestione dei giorni di festa. Tu puoi felicemente goderti gli auguri, i brindisi e il cenone senza dover pensare al centrotavola o ai tempi di cottura del cappone. L’unica cosa che vorrai assolutamente fare è amare profondamente la tua adorata famiglia e con Venere a favore, ti assicuro che questo compito, ti viene proprio benissimo.

Acquario

Puntuale come un orologio svizzero ti svegli pimpantissimo per festeggiare senza un minuto di sosta questa meravigliosa giornata. Forse non sarai quello con l’outfit più elegante, con Venere contro, ma di certo saprai ben ammaliare con la tua fervida intelligenza grazie a Mercurio. Tu alla cena dai parenti oltre che portare il buonumore, che ti garantisce la Luna, ti ricordi i super classici, tombola e mercante in fiera per coinvolgere tutti. Tu sei il promotore di divertimento e sollazzo che va dagli zero ai novantanove anni.

Pesci

Ci siamo miei cari Pesciolini, il momento di caldi e amorevoli abbracci è arrivato. Voi lasciatevi andare ai sentimenti e cercate di dimenticarvi tutti i fastidi di Marte, Mercurio contro e della Luna storta. Il lato più importante è certamente l’amore, quello con la A maiuscola ben nutrito da Venere. Quindi niente drammi ma solo puro e dolce sentimento positivo. In fondo è Natale!