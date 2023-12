Oroscopo di domani 22 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 22 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata: il Sole entra al grado zero del segno cardinale del Capricorno e arriva il solstizio d’inverno. Il segno fortunato è il Capricorno da grande protagonista, mentre il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, venerdì 22 dicembre 2023, sarà forte, con il il solstizio d'inverno: il Sole è entrato nel segno zodiacale del Capricorno, segnando la notte più lunga dell'anno e quindi l'inizio del nuovo percorso verso la luce. Sole, Luna, Saturno e Medio Cielo formavano una conformazione planetaria che viene chiamata "ad aquilone", come a darsi forza tra loro, per lo più in segno di terra (tre su quattro). Nella terra, nelle radici, troviamo i simboli che ci aiuteranno nel percorso invernale. Anticamente nel giorno del solstizio d'inverno si festeggiava Yule, uno degli 8 sabbat: la festa della luce, del fuoco e del riposo.

Ariete

Amore: sempre presente all’appello.

Lavoro: coinvolgi tutti con il tuo ottimo umore.

Fortuna: tu ancora non lo sai, ma hai un bel biglietto vincente in tasca.

Il consiglio del giorno: hai ancora tempo per finire tutti i regali di Natale.

Voto: 6 e mezzo volenteroso.

Toro

Amore: punta sugli incontri serali.

Lavoro: tu ti impegni fino all’ultimo minuto.

Fortuna: ha già impacchettato tutto al tuo posto.

Il consiglio del giorno: appuntamento dal parrucchiere per avere i capelli in ordine.

Voto 7 di gran charme.

Gemelli

Amore: come aspettare i mezzi pubblici a Roma.

Lavoro: non vedete l’ora di chiudere i battenti.

Fortuna: ve la giocavate tutta in amore.

Il consiglio del giorno: bigliettini con cuoricini anche per Natale.

Voto 7 –

Cancro

Amore: è senza alcun dubbio la tua attività preferita.

Lavoro: sei già con l’ Out of Office attivato.

Fortuna: rigonfia di sentimenti il tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: distribuisci solo caldi abbracci.

Voto 6 e mezzo pronto al Natale.

Leone

Amore: un filino diffidente.

Lavoro: chiudi in bellezza con una bel festeggiamento.

Fortuna: ti aiuta ad allargare le tue vedute.

Il consiglio del giorno: un po’ di allenamento prima di iniziare con i bagordi delle feste.

Voto 7+ volenteroso.

Vergine

Amore: ti concedi totalmente in privato.

Lavoro: prendi in mano la cloche del comando e non hai alcuna intenzione di mollarla a nessuno.

Fortuna: ti appoggia incondizionatamente.

Il consiglio del giorno prepara un panettone gastronomico in casa.

Voto 7 + tutto a postissimo.

Bilancia

Amore: forse qui potresti essere più esperta.

Lavoro: fretta di chiudere tutto e subito.

Fortuna: la sfrutti per le ultime corse.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre che esiste l’ironia.

Voto 5 –

Scorpione

Amore: è una vera certezza.

Lavoro: te ne vai in ferie senza pensieri.

Fortuna: è sempre pronta a coccolarti.

Il consiglio del giorno: rilassati a casa con tutti i tuoi cari.

Voto 6 e mezzo casalingo.

Sagittario

Amore: un compagno di viaggio.

Lavoro: ti connetti in qualunque zona del mondo.

Fortuna: ti conduce verso l’infinito e oltre.

Il consiglio del giorno: il regalo di Natale perfetto per te è una raccolta completa degli stradari di tutto il mondo.

Voto 7 e mezzo verso nuove scoperte.

Capricorno

Amore: sempre in crescita esponenziale.

Lavoro: già tutto programmato per la prossima settimana.

Fortuna: ti assicura serate super emozionanti.

Il consiglio del giorno: mettiti a spadellare che è arrivato il momento di preparare i manicaretti.

Voto 8 e mezzo gioioso.

Acquario

Amore: ogni occasione per te è quella buona.

Lavoro: non stai neppure cinque minuti seduto sulla scrivania.

Fortuna: vorresti tramutarla nella tua assistente personale che ti ricorda tutti gli appuntamenti.

Il consiglio del giorno: ogni tanto puoi anche bere un bicchiere d’acqua, non fà ruggine.

Voto 7 – caotico.

Pesci

Amore: sempre presente per vostra somma gioia

Lavoro: ora c’è solo da brindare.

Fortuna: arrivate ben riposati per godervela al meglio.

Il consiglio del giorno: vestitevi già a festa.

Voto 7 e mezzo gioiosi!